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    ЦСКА подписал 19-летнего Гуськова

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    Хоккейный клуб ЦСКА подписал контракт с нападающим Матвеем Гуськовым.

    Матвей Гуськов
    Матвей Гуськов

    Об этом сообщил официальный сайт «армейцев».

    Соглашение 19-летнего хоккеиста с армейским клубом рассчитано на 3 сезона — до 30 апреля 2023 года.

    Гуськов является выпускником Хоккейной школы ЦСКА. В 2017 году в составе «Красной Армии» он стал победителем Кубка мира среди молодежных клубных команд, а в сезоне 2017/18 сыграл 9 матчей в МХЛ в составе «Красной Армии», набрав 3 (1+2) очка.

    Последние два сезона Гуськов провел в Канаде, выступая за клуб Хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс». На его счету 60 (28+32) очков за 121 матч. 0

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