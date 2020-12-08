ЦСКА подписал 19-летнего Гуськова

Хоккейный клубподписал контракт с нападающим

Об этом сообщил официальный сайт «армейцев».

Соглашение 19-летнего хоккеиста с армейским клубом рассчитано на 3 сезона — до 30 апреля 2023 года.

Гуськов является выпускником Хоккейной школы ЦСКА. В 2017 году в составе «Красной Армии» он стал победителем Кубка мира среди молодежных клубных команд, а в сезоне 2017/18 сыграл 9 матчей в МХЛ в составе «Красной Армии», набрав 3 (1+2) очка.

Последние два сезона Гуськов провел в Канаде, выступая за клуб Хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс». На его счету 60 (28+32) очков за 121 матч. 0