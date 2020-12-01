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    «Сибирь» нанесла поражение «Спартаку»

    «Сибирь» — «Спартак»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей КХЛ Сибирь Спартак Прогнозы на КХЛ
    «Сибирь» одержала победу над «Спартаком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Сибири»
    Хоккеисты «Сибири»

    Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

    У победителей отличились Олег Ли и Илья Хохлов.

    «Сухарь» на свой счет записал вратарь новосибирской команды Харри Сятери, отразивший 32 броска.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Спартак» (Москва) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Ли — 9 (мен., Романцев), 9:14 — 1:0. Хохлов — 1 (Романцев, Комаров), 24:33 — 2:0Вратари: Сятери — Гудачек (58:21)Штраф: 4 — 2Броски: 17 (3+8+6) — 32 (6+8+18)

    «Сибирь» занимает седьмое место в Восточной конференции (31 очко), «Спартак» идет шестым на Западе (34 очка). 0

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