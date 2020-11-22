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    «Салават Юлаев» нанес поражение «Барысу»

    «Салават Юлаев» — «Барыс»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Барыс Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на домашней арене обыграл «Барыс» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

    Хоккеисты «Салавата Юлаева»
    Хоккеисты «Салавата Юлаева»

    По два очка (1+1) у победителей набрали Александр Кадейкин и Теэму Хартикайнен. Еще по шайбе забросили Дмитрий Кугрышев и Михаил Воробьев.

    Единственную шайбу в составе казахстанской команды забросил Роман Старченко.

    Для «Барыса» это поражение стало уже четвертым подряд в КХЛ.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Нур-Султан) — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Старченко — 5 (Виделль), 8:05 — 0:1. Хартикайнен — 15 (бол., Маннинен, Ларсен), 13:37 — 1:1. Кугрышев — 7 (Кадейкин), 26:54 — 2:1. Кадейкин — 6 (бол., Хартикайнен), 32:45 — 3:1. Воробьев — 5 (бол., Мухамадуллин, Сошников), 49:13 — 4:1Вратари: Метсола — ОртиоШтраф: 8 — 6Броски: 28 (9+8+11) — 35 (11+14+10)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает пятое место (38 очков), а «Барыс» — девятое (25 очков). 0

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