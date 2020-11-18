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    Разин: Взяли три очка со «Спартаком» на выезде, но хотелось взять четыре

    Хоккей Северсталь Спартак
    Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение команды в гостевом матче со «Спартаком» (3:4 ОТ).

    Андрей Разин
    Андрей Разин

    «Тяжелая игра против прямого конкурента за выход в плей-офф. Начали хорошо, создавали моменты, но шайбы влетали в наши ворота.

    Благодарен ребятам, что при странной трактовке правил взяли одно очко. Идем дальше.

    Взяли три очка со "Спартаком" на выезде, но я максималист и хотел взять четыре», — приводит слова Разина «РИА Новости».

    «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 28 очками занимает на «Западе» седьмое место. 0

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