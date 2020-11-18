Разин: Взяли три очка со «Спартаком» на выезде, но хотелось взять четыре

Главный тренер «Северстали»прокомментировал поражение команды в гостевом матче со(3:4 ОТ).

«Тяжелая игра против прямого конкурента за выход в плей-офф. Начали хорошо, создавали моменты, но шайбы влетали в наши ворота.

Благодарен ребятам, что при странной трактовке правил взяли одно очко. Идем дальше.

Взяли три очка со "Спартаком" на выезде, но я максималист и хотел взять четыре», — приводит слова Разина «РИА Новости».

«Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 28 очками занимает на «Западе» седьмое место. 0