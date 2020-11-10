«Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА

Московский ЦСКА уступил столичному «Спартаку» (3:4 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время у спартаковцев отличились Мартин Бакош, Сергей Широков и Артем Сериков. Автором победной шайбы в овертайме стал Бакош.

Голы в составе армейцев на счету Николая Голдобина, Максима Мамина и Антона Слепышева.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) Вратари: Шарыченков — ГудачекБроски: 33 (11+9+12+1) — 24 (3+9+10+2)Штраф: 8 — 8

Армейцы продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 37 очков. «Спартак» — шестой (25). 0