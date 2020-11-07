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    Сборная России по буллитам одолела Швецию на Кубке Карьяла

    Швеция — Россия: счет матча 1:2 Б, обзор голов

    Хоккей Кубок Карьяла Евротур Сборная России Сборная Швеции
    Сборная России одержала победу над командой Швеции в матче Кубка Карьяла.

    Хоккеисты сборной России
    Хоккеисты сборной России

    Встреча, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

    «Тре крунур» вышли вперед на 56-й минуте, когда Андреас Вингерли получил пас перед воротами и отдал передачу на дальнюю штангу, Антон Ведин подхватил шайбу и поразил ворота.

    Россияне отыгрались на 59-й минуте, сняв вратаря. Василий Подколзин от борта сделал шикарный перевод в центр, Родион Амиров принял шайбу и без помех расстрелял ворота шведов.

    В серии буллитов решающий бросок нанес Подколзин.

    Кубок Карьяла
    Швеция — Россия — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Ведин — 1 (Вингерли, Фреден), 55:13 — 1:0. Амиров — 2 (Подколзин), 58:49 — 1:1Победный буллит: ПодколзинВратари: Эрссон — Аскаров (58:14 — 58:49)Штраф: 6 — 8Броски: 30 (10+9+9+2) — 35 (14+12+7+2)

    Для россиян это уже второй триумф на финском этапе Евротура. В заключительном матче турнира они 8 ноября сыграют с Чехией. 0

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