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    «Северсталь» разгромила «Йокерит», «Витязь» в овертайме обыграл «Сочи»

    Хоккей КХЛ Витязь Йокерит Северсталь Сочи Прогнозы на КХЛ
    В поединке регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» одолела «Йокерит» со счетом 5:2 и завоевала 5 место в турнирной таблице Западной конференции.

    Алексей Артамкин
    Алексей Артамкин

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
    Голы: Вовченко — 5 (бол., Петунин, Адамчук), 4:25 — 1:0. Савинайнен — 6 (Лев, Регин), 8:44 — 1:1. О`Нилл — 3 (Кивисте), 29:43 — 1:2. Кара — 1 (мен., Петунин), 36:37 — 2:2. Вовченко — 6 (бол., Петунин, Няттинен), 46:11 — 3:2. Думбадзе — 2 (п.в.), 59:04 — 4:2. Гераськин — 4 (п.в., Вихарев), 59:53 — 5:2Вратари: Подъяпольский — Калниньш (58:03 — 58:03, 59:17 — 59:53)Штраф: 8 — 10Броски: 31 (6+13+12) — 22 (12+6+4)

    Победу команде принесли точные броски Даниила Вовченко (дубль), Владислава Кары, Давида Думбадзе и Игоря Гераськина. Голов Вели-Матти Савинайнен и Брайан О’Нилл в составе «джокеров» оказалось недостаточно для спасения.

    «Йокерит» занимает 8 место в Западной конференции и отстает от хозяев на два пункта.

    В другом матче турнира «Витязь» после овертаймов обыграл «Сочи» со счетом 4:3 (ОТ).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Витязь» (Подольск) — 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Руденков — 3 (Точицкий), 7:24 — 1:0. Воронков — 2 (Малыхин), 8:58 — 1:1. Хультстрем — 4 (бол., Дергачев), 14:37 — 1:2. Руденков — 4 (бол., Рубцов), 38:49 — 2:2. Малыхин — 5 (Смолин, Моисеев), 47:43 — 2:3. Колготин — 6 (Квартальнов, Александров), 58:28 — 3:3. Моисеев — 1 (Даугавиньш, Хультстрем), 61:25 — 3:4Вратари: Третьяк — ТодыковШтраф: 14 — 6Броски: 32 (6+18+8+0) — 31 (9+10+9+3)

    Гости отыгрались за полторы минуты до конца последнего периода. Победной шайбой в овертайме за «Витязь» отметился Данила Моисеев. 0

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