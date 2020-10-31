КХЛ определила лучших игроков октября

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов октября в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Эдвард Паскуале из «Локомотива», одержавший 10 побед в 10 матчах месяца (2 — в сериях буллитов) при 4 сухих играх. Он отразил 96,1% бросков по своим воротам, коэффициент надежности составил 0,98 (оба результата — лучшие по итогам октября).

Лучшим защитником назван представитель «Сочи» Даниил Мироманов. В 11 матчах он набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «+4». Также на его счету 9 заблокированных бросков.

Лучшим нападающим стал Джастин Дэнфорт из «Витязя», набравший 12 (5+7) очков в 11 матчах (лучший результат месяца) при показателе полезности «+3». На его счету дубль в игре против «Сочи», а также победная шайба в матче с рижским «Динамо». Дэнфорт также провел 19 силовых приемов и заблокировал 3 броска.

Лучшим новичком второй месяц подряд признан нападающий «Авангарда» Егор Чинахов, в девяти матчах набравший 7 (3+4) очков. 19-летний форвард, проводящий первый сезон в КХЛ, набирал очки в пяти матчах и стал автором ассистентского хет-трика в матче против «Автомобилиста». 0