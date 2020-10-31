ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле Гуннар СульшерСульшера ждет 100-й матч. Прогресс «Юнайтед» очевиден, но нет четкого плана на будущее
  • 15:17
    • КХЛ определила лучших игроков октября
  • 15:03
    • Смолов хочет перейти в клуб из США, Китая, Японии или Австралии
  • 14:50
    • Назван самый дорогой футболист не старше 21 года по версии Forbes
  • 12:35
    • СМИ: «Барселона» может объявить о банкротстве
  • 12:21
    • Роналду предстоит пройти еще один тест на коронавирус
    Все новости спорта

    КХЛ определила лучших игроков октября

    Хоккей КХЛ Локомотив Сочи Витязь Авангард Прогнозы на КХЛ
    Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов октября в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

    Эдвард Паскуале
    Эдвард Паскуале

    Лучшим вратарем признан Эдвард Паскуале из «Локомотива», одержавший 10 побед в 10 матчах месяца (2 — в сериях буллитов) при 4 сухих играх. Он отразил 96,1% бросков по своим воротам, коэффициент надежности составил 0,98 (оба результата — лучшие по итогам октября).

    Лучшим защитником назван представитель «Сочи» Даниил Мироманов. В 11 матчах он набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «+4». Также на его счету 9 заблокированных бросков.

    Лучшим нападающим стал Джастин Дэнфорт из «Витязя», набравший 12 (5+7) очков в 11 матчах (лучший результат месяца) при показателе полезности «+3». На его счету дубль в игре против «Сочи», а также победная шайба в матче с рижским «Динамо». Дэнфорт также провел 19 силовых приемов и заблокировал 3 броска.

    Лучшим новичком второй месяц подряд признан нападающий «Авангарда» Егор Чинахов, в девяти матчах набравший 7 (3+4) очков. 19-летний форвард, проводящий первый сезон в КХЛ, набирал очки в пяти матчах и стал автором ассистентского хет-трика в матче против «Автомобилиста». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помешает ли Карпин «Спартаку» укрепить лидерство в таблице РПЛ?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сколько голов «Алавес» пропустит от «Барсы»
  • «Алавес» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Продлится ли неудачная серия «быков»?
  • «Ахмат» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 1000 только один день — 31/10 ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.41
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Усик — Чисора
  • Бокс
  • Завтра в 00:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие