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    Минское «Динамо» уступило в овертайме «Северстали»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Северсталь Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» потерпело домашнее поражения от череповецкой «Северстали» (1:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ

    Минское «Динамо»
    Минское «Динамо»

    На 50-й минуте гостей вывел вперед канадский защитник Шон Лалонд. Но за минуту до конца основного времени Егор Шарангович сравнял счет.

    «Северсталь» набрала два очка благодаря голу Владислава Провольнева на третьей минуте овертайма.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Лалонд — 1 (Петунин, Вихарев), 49:39 — 0:1. Шарангович — 8 (Менелл, Спунер), 59:01 — 1:1. Провольнев — 2 (Думбадзе), 62:45 — 1:2Вратари: Колосов (57:39 — 59:01) — ШугаевБроски: 22 (5+9+7+1) — 26 (12+5+6+3)Штраф: 8 — 2

    Минское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 19 встречах.

    «Северсталь» идет шестой на Западе, набрав 21 очков в 18 играх. 0

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