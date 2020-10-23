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    ЦСКА победил минское «Динамо»

    ЦСКА — «Динамо» Минск: счет матча 5:1, обзор голов

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    ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты ЦСКА
    Хоккеисты ЦСКА

    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

    Нападающий Николай Голдобин набрал два (1+1) очка. Также по два очка набрали Михаил Науменков, Марио Кемпе, Сергей Андронов и Антон Слепышев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Минск) — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
    Голы: Андронов — 5 (Карнаухов, Науменков), 6:41 — 1:0. Науменков — 3 (Слепышев, Голдобин), 31:14 — 2:0. Шарангович — 7 (мен., Фальковский, Толопило), 35:14 — 2:1. Шалунов — 4 (бол., Окулов, Рыков), 35:41 — 3:1. Голдобин — 3 (Слепышев, Кемпе), 44:32 — 4:1. Кемпе — 4 (Андронов), 59:59 — 5:1Вратари: Шарыченков — ТолопилоШтраф: 10 — 16Броски: 36 (10+17+9) — 25 (7+4+14)

    ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции (32 очка), минское «Динамо» идет пятым (21 очко).

    В еще одном матче «Витязь» у себя дома проиграл «Сочи» — 2:5 (0:0, 2:2, 0:3).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Сочи» (Сочи) — 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)
    Голы: Точицкий — 2 (Шмелев, Александров), 23:56 — 0:1. Дэнфорт — 8 (бол., Ежов), 25:43 — 1:1. Колготин — 4 (Рундблад, Квартальнов), 30:12 — 1:2. Дэнфорт — 9 (бол., Хультстрем, Теденбю), 33:52 — 2:2. Колготин — 5 (бол., Рундблад, Шмелев), 45:56 — 2:3. Рундблад — 1 (бол., Точицкий), 52:07 — 2:4. Шмелев — 4 (п.в.), 59:18 — 2:5Вратари: Ежов (58:53 — 59:18) — ТретьякШтраф: 10 — 6Броски: 16 (5+5+6) — 34 (10+16+8)

    «Витязь» — девятый в Западной конференции (17 очков), а «Сочи» — десятый (12 очков). 0

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