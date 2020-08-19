«Тампа-Бэй» обыграла «Коламбус» и вышла во второй раунд плей-офф

В составе победителей отличились Тайлер Джонсон, Блейк Коулман, Кевин Шаттенкирк, Энтони Чирелли и Брейден Пойнт.
За «Коламбус» шайбы забросили Ник Фолиньо, Кевин Стенлунд, Александер Веннберг и Оливер Бьёркстранд.
Команда победила в серии со счетом 4-1 и пробилась в следующую стадию.
Напомним, что в прошлом году клуб из Флориды после победы в регулярном чемпионате сенсационно уступил «Коламбусу» в первом раунде плей-офф в четырех матчах (0-4).
НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд
«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 5:4 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 1:0)
Голы: Джонсон — 3 (Чернак, Чирелли), 5:38 — 1:0. Коулман — 1 (Богосян), 6:39 — 2:0. Фолиньо — 2 (Веннберг, Аткинсон), 11:51 — 2:1. Стенлунд — 1 (бол., Джонс, Аткинсон), 29:35 — 2:2. Веннберг — 3 (Гавриков, Фолиньо), 39:44 — 2:3. Бьоркстранд — 3 (Дюбуа, Гавриков), 49:33 — 2:4. Шаттенкирк — 1 (Пойнт, Кучеров), 52:01 — 3:4. Чирелли — 1 (Пойнт, Кучеров), 58:22 — 4:4. Пойнт — 5 (Кучеров), 65:12 — 5:4Вратари: Василевский (58:07 — 58:22) — КорписалоБроски: 25 (7+8+7+3) — 41 (10+24+6+1)Штраф: 14 — 2