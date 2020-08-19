«Тампа-Бэй» обыграла «Коламбус» и вышла во второй раунд плей-офф

В пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнлиодержала победу надв овертайме со счетом 5:4 (2:1, 0:2, 2:1, 1:0).

В составе победителей отличились Тайлер Джонсон, Блейк Коулман, Кевин Шаттенкирк, Энтони Чирелли и Брейден Пойнт.

За «Коламбус» шайбы забросили Ник Фолиньо, Кевин Стенлунд, Александер Веннберг и Оливер Бьёркстранд.

Команда победила в серии со счетом 4-1 и пробилась в следующую стадию.

Напомним, что в прошлом году клуб из Флориды после победы в регулярном чемпионате сенсационно уступил «Коламбусу» в первом раунде плей-офф в четырех матчах (0-4).