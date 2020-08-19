ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Вегас» выиграл серию у «Чикаго», «Вашингтон» сократил отставание в проивостоянии с «Айлендерс»

    Обзор матчей первого раунда Кубка Стэнли 19 августа

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Айлендерс Даллас Старз Калгари Флэймз Филадельфия Флайерз Монреаль Канадиенс Вегас Голден Найтс Чикаго Блэкхоукс Прогнозы на НХЛ
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — «Рубин»Хвичи не хватило. Мастерство Нобоа продлило безвыигрышную серию Слуцкого «Краснодар» — «Арсенал» Гол мечты Галицкого. «Краснодар» одержал стильную победу Лаутаро Мартинес«Эль Торо» пронзил «Шахтер». «Интер» уверенно вышел в финал Лиги Европы
  • 08:24
    • «Лейкерс» проиграли «Портленду», «Хьюстон» победил «Оклахому»
  • 07:13
    • Неймар может пропустить финал Лиги чемпионов
  • 23:53
    • ПСЖ разгромил «Лейпциг» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
  • 21:56
    • «Краснодар» взял верх над тульским «Арсеналом»
  • 21:46
    • Бартомеу: Если ничего не случится, тренером «Барселоны» будет Куман
  • 22:33
    • Президент «Барселоны» не собирается покидать свой пост
  • 17:58
    • «Барселона» уволила спортивного директора
    Все новости спорта
    «Вашингтон»
    «Вашингтон»
  • 10 000
  • Фрибет новичкамИграть!

    «Айлендерс» — «Вашингтон» 2:3

    «Вашингтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0).

    У «островитян» еще в первом периоде отличились Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал. В составе «столичных» дубль сделал Александр Овечкин, в активе Евгения Кузнецова гол и голевая передача.

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции
    «Айлендерс» — «Вашингтон» — 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Пажо — 4 (Мэйфилд, Сизикас), 3:50 — 1:0. Барзал — 3 (Ледди, Грин), 9:16 — 2:0. Кузнецов — 3 (Карлсон, Холтби), 23:35 — 2:1. Овечкин — 3 (бол., Карлсон, Кузнецов), 25:29 — 2:2. Овечкин — 4 (Орлов), 43:40 — 2:3Вратари: Варламов (58:12) — ХолтбиШтраф: 12-14Броски: 26 (13+7+6) — 29 (9+15+5)

    Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Айлендерс». Пятый матч противостояния пройдет 20 августа.

    «Айлендерс» — «Вашингтон» 2:3

    «Даллас» — «Калгари» 2:1

    «Даллас» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

    На гол Майкла Баклунда «Старз» ответили точными бросками Джейми Бенна и Джона Клингберга.

    Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 28 бросков из 29. Нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями не отметились.

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции
    «Даллас» — «Калгари» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Бенн — 2 (мен., Сегин), 10:13 — 1:0. Баклунд — 4, 19:14 — 1:1. Клингберг — 1 (Янмарк), 41:12 — 2:1Вратари: Худобин — Тэлбот (58:07)Штраф: 8-4Броски: 32 (14+12+6) — 29 (7+7+15)

    Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Старз». Следующий матч состоится 20 августа.

    «Даллас» — «Калгари» 2:1

    «Монреаль» — «Филадельфия» 0:2

    «Филадельфия» одержала победу над «Монреалем» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

    Шайбы забросили Михаэль Раффль (7-я минута) и Филипп Майерс (38).

    Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на площадке 25 минут 38 секунд, не отметился результативными действиями.

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. Четвертый матч
    «Монреаль» — «Филадельфия» — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Раффль — 2 (Кутюрье, Ворачек), 6:32 — 0:1. Майерс — 2 (Конекны, Хэйс), 37:04 — 0:2Вратари: Прайс (58:37) — ХартШтраф: 6-4Броски: 29 (7+10+12) — 22 (10+5+7)

    Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Филадельфии». Следующая игра состоится в ночь 20 августа.

    «Монреаль» — «Филадельфия» 0:2

    «Вегас» — «Чикаго» 4:3

    «Вегас» победил «Чикаго» в 5-м матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0).

    В составе победителей отличились Макс Пасиоретти, Марк Стоун, Алек Мартинес и Алекс Так. У проигравших голы забили Джонатан Тэйвз, Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн.

    Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции
    «Вегас» — «Чикаго» — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
    Голы: Тэйвз — 5 (Кубалик, Саад), 10:32 — 0:1. Дебринкэт — 2 (Стром, Мерфи), 18:19 — 0:2. Пачоретти — 1 (Макнэбб, Карлссон), 19:29 — 1:2. Стоун — 4 (Карлссон, Пачоретти), 20:57 — 2:2. Кейн — 2 (Каджула), 24:02 — 2:3. Мартинес — 1 (бол., Смит, Шмидт), 27:28 — 3:3. Так — 4 (Маршессо, Теодор), 41:34 — 4:3Вратари: Ленер — Кроуфорд (58:46)Штраф: 2-2Броски: 39 (13+15+11) — 26 (10+9+7)

    Счет в серии стал 4:1 в пользу «Вегаса». «Голден Найтс» вышли в полуфинал Западной конференции, где сыграют с победителем пары «Колорадо» — «Аризона».

    «Вегас» — «Чикаго» 4:3
    0
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Рахим Стерлинг
  • Тактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу
    • 11:26 16/08/2020     Юлиан Нагельсман
  • Отсутствие Вернера — не проблема для Нагельсмана. «РБ Лейпциг» — в полуфинале ЛЧ
    • 15:01 14/08/2020     Месси может покинуть «Барселону»
  • «Барселона» переживает «идеальный шторм»
    • Вчера в 06:55
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.02
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Лион — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уфа — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Эвергранд — Цзянсу Сунин
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Шериф — Фола
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Тбилиси — Тирана
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие