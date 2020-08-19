НХЛ. «Вегас» выиграл серию у «Чикаго», «Вашингтон» сократил отставание в проивостоянии с «Айлендерс»

«Айлендерс» — «Вашингтон» 2:3
«Вашингтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0).
У «островитян» еще в первом периоде отличились Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал. В составе «столичных» дубль сделал Александр Овечкин, в активе Евгения Кузнецова гол и голевая передача.
Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Айлендерс». Пятый матч противостояния пройдет 20 августа.
«Даллас» — «Калгари» 2:1
«Даллас» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).
На гол Майкла Баклунда «Старз» ответили точными бросками Джейми Бенна и Джона Клингберга.
Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 28 бросков из 29. Нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями не отметились.
Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Старз». Следующий матч состоится 20 августа.
«Монреаль» — «Филадельфия» 0:2
«Филадельфия» одержала победу над «Монреалем» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
Шайбы забросили Михаэль Раффль (7-я минута) и Филипп Майерс (38).
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на площадке 25 минут 38 секунд, не отметился результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Филадельфии». Следующая игра состоится в ночь 20 августа.
«Вегас» — «Чикаго» 4:3
«Вегас» победил «Чикаго» в 5-м матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0).
В составе победителей отличились Макс Пасиоретти, Марк Стоун, Алек Мартинес и Алекс Так. У проигравших голы забили Джонатан Тэйвз, Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн.
Счет в серии стал 4:1 в пользу «Вегаса». «Голден Найтс» вышли в полуфинал Западной конференции, где сыграют с победителем пары «Колорадо» — «Аризона».