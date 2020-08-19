НХЛ. «Вегас» выиграл серию у «Чикаго», «Вашингтон» сократил отставание в проивостоянии с «Айлендерс»

«Айлендерс» — «Вашингтон» 2:3

«Вашингтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0).

У «островитян» еще в первом периоде отличились Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал. В составе «столичных» дубль сделал Александр Овечкин, в активе Евгения Кузнецова гол и голевая передача.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Айлендерс» — «Вашингтон» — 2:3 (2:0, 0:2, 0:1) Голы: Пажо — 4 (Мэйфилд, Сизикас), 3:50 — 1:0. Барзал — 3 (Ледди, Грин), 9:16 — 2:0. Кузнецов — 3 (Карлсон, Холтби), 23:35 — 2:1. Овечкин — 3 (бол., Карлсон, Кузнецов), 25:29 — 2:2. Овечкин — 4 (Орлов), 43:40 — 2:3Вратари: Варламов (58:12) — ХолтбиШтраф: 12-14Броски: 26 (13+7+6) — 29 (9+15+5)

Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Айлендерс». Пятый матч противостояния пройдет 20 августа.

«Айлендерс» — «Вашингтон» 2:3

«Даллас» — «Калгари» 2:1

«Даллас» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

На гол Майкла Баклунда «Старз» ответили точными бросками Джейми Бенна и Джона Клингберга.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 28 бросков из 29. Нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями не отметились.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Даллас» — «Калгари» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Голы: Бенн — 2 (мен., Сегин), 10:13 — 1:0. Баклунд — 4, 19:14 — 1:1. Клингберг — 1 (Янмарк), 41:12 — 2:1Вратари: Худобин — Тэлбот (58:07)Штраф: 8-4Броски: 32 (14+12+6) — 29 (7+7+15)

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Старз». Следующий матч состоится 20 августа.

«Даллас» — «Калгари» 2:1

«Монреаль» — «Филадельфия» 0:2

«Филадельфия» одержала победу над «Монреалем» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Шайбы забросили Михаэль Раффль (7-я минута) и Филипп Майерс (38).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на площадке 25 минут 38 секунд, не отметился результативными действиями.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. Четвертый матч «Монреаль» — «Филадельфия» — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) Голы: Раффль — 2 (Кутюрье, Ворачек), 6:32 — 0:1. Майерс — 2 (Конекны, Хэйс), 37:04 — 0:2Вратари: Прайс (58:37) — ХартШтраф: 6-4Броски: 29 (7+10+12) — 22 (10+5+7)

Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Филадельфии». Следующая игра состоится в ночь 20 августа.

«Монреаль» — «Филадельфия» 0:2

«Вегас» — «Чикаго» 4:3

«Вегас» победил «Чикаго» в 5-м матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0).

В составе победителей отличились Макс Пасиоретти, Марк Стоун, Алек Мартинес и Алекс Так. У проигравших голы забили Джонатан Тэйвз, Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн.

Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Вегас» — «Чикаго» — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0) Голы: Тэйвз — 5 (Кубалик, Саад), 10:32 — 0:1. Дебринкэт — 2 (Стром, Мерфи), 18:19 — 0:2. Пачоретти — 1 (Макнэбб, Карлссон), 19:29 — 1:2. Стоун — 4 (Карлссон, Пачоретти), 20:57 — 2:2. Кейн — 2 (Каджула), 24:02 — 2:3. Мартинес — 1 (бол., Смит, Шмидт), 27:28 — 3:3. Так — 4 (Маршессо, Теодор), 41:34 — 4:3Вратари: Ленер — Кроуфорд (58:46)Штраф: 2-2Броски: 39 (13+15+11) — 26 (10+9+7)

Счет в серии стал 4:1 в пользу «Вегаса». «Голден Найтс» вышли в полуфинал Западной конференции, где сыграют с победителем пары «Колорадо» — «Аризона».