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    «Ак Барс» подтвердил переговоры с Ховановым и Свечниковым

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    Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что клуб ведет переговоры с нападающими Александром Ховановым и Евгением Свечниковым.

    Евгений Свечников
    Евгений Свечников

    «Мы поговорили со Свечниковым и "Детройтом". В клубе видят, что парню нужна перезагрузка, и лучше не держать его в АХЛ, а дать поиграть в родной команде», — цитирует Якубова «Р-Спорт».

    23-летний Свечников входит в систему «Детройта». В текущем сезоне форвард провел за фарм-клуб «красных крыльев» «Гранд-Рапидс Гриффинс» в АХЛ 51 матч, в которых набрал 25 (11+14) очков.

    20-летний Хованов выступает за фарм-клуб «Миннесоты». Нападающий в текущем сезоне в составе «Монктон Уайлдкатс» провел 51 матч и набрал 99 (32+67) очков. 0

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