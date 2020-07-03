«Ак Барс» подтвердил переговоры с Ховановым и Свечниковым

Генеральный менеджерсообщил, что клуб ведет переговоры с нападающими

«Мы поговорили со Свечниковым и "Детройтом". В клубе видят, что парню нужна перезагрузка, и лучше не держать его в АХЛ, а дать поиграть в родной команде», — цитирует Якубова «Р-Спорт».

23-летний Свечников входит в систему «Детройта». В текущем сезоне форвард провел за фарм-клуб «красных крыльев» «Гранд-Рапидс Гриффинс» в АХЛ 51 матч, в которых набрал 25 (11+14) очков.

20-летний Хованов выступает за фарм-клуб «Миннесоты». Нападающий в текущем сезоне в составе «Монктон Уайлдкатс» провел 51 матч и набрал 99 (32+67) очков. 0