«Барыс» объявил имя нового главного тренера

Казахстанскийна своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды

Юрий Михайлис hcbarys.kz 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Со специалистом подписано соглашение сроком на один год. Ранее команду тренировал Андрей Скабелка, с которым не был продлен контракт.

Михайлис работает в системе «Барыса» 13 лет: тренировал команды «Барыс-2», «Снежные Барсы» и «Номад». В 2017 году «Номад» под его руководством стал чемпионом Казахстана, а в прошедшем сезоне дебютировал в Высшей хоккейной лиге. Михайлис также работал с юниорской и молодежной сборной Казахстана.

Напомним, в минувшем сезоне КХЛ, который не был доигран из-за коронавируса, «Барыс» дошел до второго раунда Кубка Гагарина. 0