Василевский — второй в рейтинге лучших вратарей Кубка Стэнли

Официальный сайт НХЛ представил рейтинг лучших вратарей розыгрыша Кубка Стэнли, который возобновится летом.

Возглавил список финский голкипер «Бостона» Туукка Раск. В сезоне-2019/20 он принял участие в 41 матче, пропустил в среднем 2,12 шайбы и отразил 92,9% бросков.

Вторым стал российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский. На его счету 52 игры, в которых он одержал 35 побед, в среднем отражая 91,7% бросков, а коэффициент его надежности составил 2,56.

Тройку сильнейших замкнул страж ворот «Виннипега» Коннор Хеллебак. В 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ он отразил 92,2% бросков, коэффициент надежности составил 2,57.

На 15-й позиции расположился голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.

1. Туукка Раск («Бостон»)

2. Андрей Василевский («Тампа»)

3. Коннор Хеллибак («Виннипег»)

4. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»)

5. Бен Бишоп («Даллас»)

6. Кэри Прайс («Монреаль»)

7. Марк-Андре Флери («Вегас»)

8. Фредерик Андерсен («Торонто»)

9. Брэйден Холтби («Вашингтон»)

10. Картер Харт («Филадельфия»)

11. Тристан Джерри («Питтсбург»)

12. Элвис Мерзликин («Коламбус»)

13. Якоб Маркстрем («Ванкувер»)

14. Дарси Кюмпер («Аризона»)

15. Сергей Бобровский («Флорида») 0