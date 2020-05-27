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    Овечкин и Пастрняк разделили победу в гонке снайперов НХЛ

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    Нападающие Александр Овечкин и Давид Пастрняк выиграли приз «Морис Ришар Трофи».

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    Хоккеисты «Вашингтона» и «Бостона» поделили победу в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ — оба забросили по 48 шайб.

    Это будет первый случай с сезона-2009/10, когда награду разделят два хоккеиста. Тогда трофей получили Стивен Стэмкос и Сидни Кросби.

    Отметим, что Овечкин в девятый раз в карьере выиграл приз, вручаемый лучшему снайперу лиги.

    Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль должен получить «Арт Росс Трофи» как лучший снайпер сезона. На счету 24-летнего хоккеиста 110 очков в 71 матче регулярного чемпионата. 0

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