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    Каменев переболел пневмонией и сдал положительный тест на коронавирус

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    Нападающий «Колорадо» Владислав Каменев сдал положительный тест на коронавирус, сообщил отец хоккеиста Дмитрий.

    Владислав Каменев
    Владислав Каменев

    «У сына было воспаление легких. Конечно, в нынешней ситуации ему сразу сделали тест на коронавирус, и первый оказался положительным.

    Он отлежал в больнице две недели, при этом все остальные тесты были отрицательными.

    У всей семьи, с кем он всю неделю был дома в контакте, тесты также показали отрицательный результат, никаких симптомов ни у кого из нас нет.

    Поэтому я склоняюсь к тому, что у него было обычное воспаление легких, в коронавирус я не верю», — заявил отец игрока «Р-Спорт». 0

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