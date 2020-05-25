Каменев переболел пневмонией и сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий «Колорадо»сдал положительный тест на коронавирус, сообщил отец хоккеиста

«У сына было воспаление легких. Конечно, в нынешней ситуации ему сразу сделали тест на коронавирус, и первый оказался положительным.

Он отлежал в больнице две недели, при этом все остальные тесты были отрицательными.

У всей семьи, с кем он всю неделю был дома в контакте, тесты также показали отрицательный результат, никаких симптомов ни у кого из нас нет.

Поэтому я склоняюсь к тому, что у него было обычное воспаление легких, в коронавирус я не верю», — заявил отец игрока «Р-Спорт». 0