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    Сергачев: Уверен, агент что-то придумает насчет нового контракта с «Тампой»

    Хоккей Тампа-Бэй Лайтнинг НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев оценил вероятность продления контракта с клубом.

    Михаил Сергачев
    Михаил Сергачев

    Летом российский хоккеист может стать ограниченно свободным агентом.

    «Сейчас ситуация немного другая, но я оставляю это своему агенту. Думаю, что он со всем разберется.

    Я же просто хочу продолжить сезон, играть, прогрессировать и посмотреть, что произойдет. У меня есть чувство, что они что-то придумают. У меня хороший агент.

    Надо подождать и узнать, каким будет потолок зарплат, возобновим мы сезон или нет. Это еще остается непонятным.

    Мы сейчас находимся в состоянии неопределенности. Конечно, мне бы хотелось что-то знать и сказать вам», — сказал Сергачев пресс-службе НХЛ.

    В текущем сезоне НХЛ Сергачев провел 70 матчей, в которых набрал 34 (10+24) очка. 0

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