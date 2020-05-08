Сергачев: Уверен, агент что-то придумает насчет нового контракта с «Тампой»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг»оценил вероятность продления контракта с клубом.

Летом российский хоккеист может стать ограниченно свободным агентом.

«Сейчас ситуация немного другая, но я оставляю это своему агенту. Думаю, что он со всем разберется.

Я же просто хочу продолжить сезон, играть, прогрессировать и посмотреть, что произойдет. У меня есть чувство, что они что-то придумают. У меня хороший агент.

Надо подождать и узнать, каким будет потолок зарплат, возобновим мы сезон или нет. Это еще остается непонятным.

Мы сейчас находимся в состоянии неопределенности. Конечно, мне бы хотелось что-то знать и сказать вам», — сказал Сергачев пресс-службе НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ Сергачев провел 70 матчей, в которых набрал 34 (10+24) очка. 0