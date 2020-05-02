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    Вайсфельд: Очень нравится Жафяров, но шансов в НХЛ у него немного

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    Известный менеджер Леонид Вайсфельд поделился мнением о перспективах форварда Дамира Жафярова в НХЛ.

    Дамир Жафяров
    Дамир Жафяров

    Ранее агент Шуми Бабаев сообщил, что Жафяров, в минувшем сезоне выступавший за «Торпедо», поедет за океан.

    «Мне очень нравится Жафяров. Думаю, шансов там у него немного, но при определенном стечении обстоятельств может получиться.

    Другой вопрос — абсолютно непонятная ситуация с карантином. Когда они начнут играть?

    Может так произойти, что он до декабря будет сидеть и забудет, как вообще клюшку держать. Это касается не только Жафярова, а вообще всех», — сказал Вайсфельд Sport24. 0

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