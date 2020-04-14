НХЛ продлила карантин до 30 апреля

Такое решение принято после консультаций с медицинскими экспертами и профсоюзом игроков лиги.
Напомним, что регулярный чемпионат был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Изначально режим самоизоляции был введен до 27 марта, затем его продлили до 4 апреля и вскоре — до 15-го числа.
В настоящий момент у восьми хоккеистов лиги обнаружен коронавирус.
По последним данным, в мире зафиксированы 1 947 855 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —121 793 человека, выздоровело — 460 229.
США является лидером по числу заболевших коронавирусом — 588 465 человек. Умерших — 23 711, вылечившихся — 37 326.
Update on @NHL Self-Quarantine Recommendation. pic.twitter.com/STgNBTf4bv— NHL Public Relations (@PR_NHL) April 14, 2020