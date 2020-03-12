НХЛ. «Лос-Анджелес» продлил победную серию, «Сан-Хосе» проиграл четвертую игру подряд

«Чикаго» — «Сан-Хосе» 6:2

«Сан-Хосе» потерпел четвертое поражение подряд, проиграв в гостях «Чикаго» со счетом 2:6 (1:0, 0:3, 1:3). В составе победителей дублем отметился Патрик Кейн. Его по голу забили Данкан Кит, Брэндон Саад, Александер Нюландер и Доминик Кубалик. У «Шаркс» отличились Эвандер Кейн и Тимо Майер.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Сан-Хосе» — 6:2 (0:1, 3:0, 3:1) Голы: Кейн — 26 (бол., Торнтон, Майер), 10:49 — 0:1. Кит — 3 (бол., Тэйвз, Дебринкэт), 24:33 — 1:1. Кейн — 32 (бол., Дебринкэт, Кит), 36:33 — 2:1. Саад — 21 (Дебринкэт, Тэйвз), 37:58 — 3:1. Нюландер — 10 (Стром), 41:31 — 4:1. Майер — 22 (Кейн), 46:39 — 4:2. Кейн — 33 (Куккук, Нюландер), 56:19 — 5:2. Кубалик — 30 (Дак), 58:03 — 6:2Вратари: Кроуфорд — Делл (59:50)Штраф: 6-6Броски: 45 (14+17+14) — 36 (15+10+11)

«Чикаго» с 72 очками идет 12-м на Западе, «Сан-Хосе» — 14-й (63 балла).

«Чикаго» — «Сан-Хосе» 6:2

«Эдмонтон» — «Виннипег» 2:4

«Виннипег» продлил победную серию до четырех встреч, обыграв на выезде «Эдмонтон» со счетом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0). Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов результативными действиями не отличился.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Виннипег» — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2) Голы: Эннис — 16 (Ямамото), 20:09 — 1:0. Уилер — 22 (Элерс, Болье), 29:25 — 1:1. Лайне — 28 (Икин), 36:28 — 1:2. Макдэвид — 34 (Кассиан, Нерс), 38:23 — 2:2. Коннор — 37 (Уилер, Пионк), 40:29 — 2:3. Коннор — 38 (п.в., Шайфли, Моррисси), 59:20 — 2:4Вратари: Смит (57:36 — 59:20) — ХеллебайкШтраф: 0-2Броски: 38 (9+17+12) — 25 (12+10+3)

В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» находится на четвертом месте, а «Виннипег» расположился на шестой строчке.

«Эдмонтон» — «Виннипег» 2:4

«Анахайм» — «Сент-Луис» 2:4

«Анахайм» на своем льду уступил «Сент-Луису» — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1). Эта встреча началась еще 12 февраля, но не была доиграна из-за инцидента с канадским защитником «Блюз» Джеем Боумистером, который потерял сознание.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Сент-Луис» — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) Голы: Барбашев — 11 (Киру) — 1:1. Хенрик — 26 (Unknown, Мэнсон) — 1:1. Пьетранджело — 15 (бол., Шенн, О`Райлли), 16:08 — 1:2. Хаканпяя — 1 (Хенрик), 33:28 — 2:2. Сэнфорд — 16 (О`Райлли, Блэй), 37:13 — 2:3. Пьетранджело — 16 (п.в., Фольк), 59:00 — 2:4Вратари: Столарз (58:11 — 59:00, 59:22) — Аллен (36:25 — 37:13)Штраф: 4-2Броски: 27 (9+10+8) — 37 (16+9+12)

«Сент-Луис» (94 очка) лидирует на Западе, «Анахайм» — 13-й (67 пунктов).

«Анахайм» — «Сент-Луис» 2:4

«Колорадо» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:2 ОТ

«Колорадо» дома в овертайме обыграл «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). Российский нападающий «Эвеланш» Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой. Гол Павла Бучневича спас команду из Нью-Йорка в основное время.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: Зибанежад — 41 (Ди Джузеппе, Фокс), 6:28 — 0:1. Жост — 8 (бол., Ландескуг, Макар), 11:27 — 1:1. Наместников — 17 (бол., Макар, Ландескуг), 23:55 — 2:1. Бучневич — 16 (Панарин, Фокс), 59:47 — 2:2. Макар — 13 (Комфер), 62:50 — 3:2Вратари: Францоуз — Георгиев (59:11 — 59:47)Штраф: 10-12Броски: 28 (8+9+9+2) — 32 (10+10+12+0)

«Колорадо» с 92 очками идет вторым на Западе, «Рейнджерс» (79) — десятый на Востоке.

«Лос-Анджелес» — «Оттава» 3:2

«Лос-Анджелес» продлил победную серию до семи матчей, переиграв на своем льду «Оттаву» со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1). В составе победителей два (1+1) очка набрал 20-летний форвард Габриэль Виларди.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Оттава» — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) Голы: Райан — 5 (Ткачак, Уайт), 0:29 — 0:1. Льюис — 6 (Кемпе, Хаттон), 10:09 — 1:1. Гаврилюк — 3 (Энглунд, Пол), 41:57 — 1:2. Виларди — 3 (бол., Уокер, Рой), 49:12 — 2:2. Фрк — 6 (Виларди, Даути), 55:19 — 3:2Вратари: Петерсен — Андерсон (57:58)Штраф: 9-13Броски: 39 (13+11+15) — 26 (10+8+8)

«Лос-Анджелес» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции, «Оттава» — предпоследняя на Востоке. 0