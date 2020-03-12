ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖ впервые с 2016 года вышел в четвертьфинал ЛЧПСЖ способен на успех в Лиге чемпионов
  • 18:27
    • L'Equipe: УЕФА перенесет Евро-2020 на 2021 год
  • 21:07
    • НХЛ приостановила матчи из-за коронавируса
  • 19:51
    • Матч между «Ювентусом» и «Лионом» перенесен
  • 19:35
    • Матч «Манчестер Сити» — «Реал» перенесен из-за коронавируса
  • 18:54
    • РФС отменил товарищеские матчи всех сборных, кроме главной
    Все новости спорта

    «Динамо» дожало «Спартак» и вышло во второй раунд Кубка Гагарина

    Хоккей КХЛ Динамо Спартак Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина в овертайме обыграло на выезде «Спартак» — 3:2.

    «Динамо»
    «Динамо»

    В составе хозяев отличились Робин Ганзл и Александр Хохлачев.

    За гостей шайбы забросили Владимир Брюквин, Андре Петерссон и Дмитрий Яшкин.

    Бело-голубые вышли в полуфинал Западной конференции, где сыграют с ЦСКА. Встреча проходила без болельщиков из-за эпидемии коронавируса.

    В полуфинале Западной конференции «Динамо» встретится с ЦСКА.

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    «Спартак» (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Брюквин — 2 (Огурцов, Миронов), 6:05 — 0:1. Ганзл — 2 (Мусин, Хохлачев), 33:40 — 1:1. Хохлачев — 2 (Д. Вишневский, И. Вишневский), 39:16 — 2:1. Петерссон — 5 (бол., Миронов), 46:46 — 2:2. Яшкин — 3, 63:16 — 2:3Вратари: Гудачек — ЕременкоБроски: 35 (10+15+8+2) — 31 (12+6+8+5)Штраф: 2 — 2
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Очередной рубеж пройден. Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
  • 23/02/2020 в 13:48
    •
  • Прогноз
  • «Вольфсбург» — «Шахтер»
  • 1.85
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Ман Юнайтед» свою беспроигрышную серию?
  • ЛАСК — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Шахтер» сможет забить в Германии
  • «Вольфсбург» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Пропустит ли «Олимпиакос» гол от «волков»?
  • «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Эпоха упадка. Борьба «Реала» и «Барсы» за чемпионство — гонка двух хромыхЧемпионская гонка в Испании построена не на доминировании, а на упадке лидеров Примеры Вчера в 21:190
  • 17:17
    • УЕФА обсудит проведение всех турниров 17 марта
  • 22:18
    • «Динамо» дожало «Спартак» и вышло во второй раунд Кубка Гагарина
  • 21:14
    • Все футбольные матчи в Голландии отменены до 1 апреля
    «Лос-Анджелес» — «Оттава» Хоккей НХЛ. «Лос-Анджелес» продлил победную серию, «Сан-Хосе» проиграл четвертую игру подрядОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 марта 08:380
  • Экспресс дня

  • «Реал» не будет иметь дома проблем с «Эйбаром»?
  • 2.01
    •
  • 21:55
    • Роналду отказался возвращаться в «Юве» из-за коронавируса
  • 21:39
    • ITF отложила проведение теннисных турниров до 20 апреля
  • 21:28
    • Власти Великобритании готовы приостановить спортивные соревнования в стране
    Неймар Футбол ЛЧ. ПСЖ прошел «Боруссию», «Атлетико» выбил «Ливерпуль»Результаты ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов 01:460
  • 20:23
    • ЛАСК — «Ман Юнайтед»: стали известны стартовые составы
  • 18:40
    • У Донована Митчелла из «Юты» обнаружен коронавирус
  • 18:32
    • Чемпионат Португалии остановлен из-за коронавируса
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.85
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.28
  • Экспресс дня 12 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Фортуна — Падерборн
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лион — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фулхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.01
  • Экспресс дня 13 марта
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие