«Динамо» дожало «Спартак» и вышло во второй раунд Кубка Гагарина

В составе хозяев отличились Робин Ганзл и Александр Хохлачев.
За гостей шайбы забросили Владимир Брюквин, Андре Петерссон и Дмитрий Яшкин.
Бело-голубые вышли в полуфинал Западной конференции, где сыграют с ЦСКА. Встреча проходила без болельщиков из-за эпидемии коронавируса.
В полуфинале Западной конференции «Динамо» встретится с ЦСКА.
КХЛ. 1/4 финала конференций
«Спартак» (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
Голы: Брюквин — 2 (Огурцов, Миронов), 6:05 — 0:1. Ганзл — 2 (Мусин, Хохлачев), 33:40 — 1:1. Хохлачев — 2 (Д. Вишневский, И. Вишневский), 39:16 — 2:1. Петерссон — 5 (бол., Миронов), 46:46 — 2:2. Яшкин — 3, 63:16 — 2:3Вратари: Гудачек — ЕременкоБроски: 35 (10+15+8+2) — 31 (12+6+8+5)Штраф: 2 — 2