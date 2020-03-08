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    КХЛ. «Сибирь» проиграла «Автомобилисту», ЦСКА в гостях у «Торпедо»

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    «Сибирь» — «Автомобилист» 1:5

    «Сибирь» на своем льду уступила екатеринбургскому «Автомобилисту» в четвертом матче 1/8 Кубка Гагарина — 1:5 (0:0, 1:3, 1:2).

    В составе победителей шайбы забросили Георгий Белоусов (21-я минута), Павел Дацюк (27), Питер Холланд (27), Дэн Секстон (41) и Максим Березин (56). У проигравших отличился Данил Романцев (37).

    Таким образом, «Автомобилист» смог сократить отставание в серии — 1:3.

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
    Голы: Белоусов — 1 (Дацюк, Трямкин), 20:57 — 0:1. Дацюк — 1 (Голышев, Мамкин), 26:07 — 0:2. Холланд — 2 (бол., Секстон, Мэйсек), 26:45 — 0:3. Романцев — 1 (бол., Руохомаа, Йокипакка), 36:46 — 1:3. Секстон — 1 (Холланд), 40:30 — 1:4. Березин — 2 (Кучерявенко), 55:02 — 1:5Вратари: Сятери (Красиков, 26:45) — КоваржШтраф: 18-26Броски: 32 (9+13+10) — 30 (13+12+5)

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