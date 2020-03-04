ЦСКА второй раз обыграл «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Павел Карнаухов, Михаил Григоренко и Кирилл Капризов.
Голкипер армейцев Илья Сорокин записал на свой счет «сухарь».
Счет в серии стал 2:0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 6 марта в Нижнем Новгороде, начало — 19:00 мск.
КХЛ. 1/4 финала конференций
ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Карнаухов — 1 (Шалунов, Нестеров), 7:56 — 1:0. Григоренко — 1 (бол., Слепышев, Нестеров), 14:07 — 2:0. Капризов — 1 (п.в.), 59:57 — 3:0Вратари: Сорокин — Тихомиров (59:30 — 59:57)Броски: 25 (6+9+10) — 19 (7+4+8)Штраф: 8 — 4