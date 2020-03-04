«Ак Барс» закрепил успех в 1/8 Кубка Гагарина

Артем Лукоянов
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Артем Лукоянов, Дмитрий Воронков, Мэтт Фрэттин, Станислав Галиев, Джастин Азеведо отличились у «Ак Барса». У «Нефтехимика» отличился Павел Куликов.
6 марта команды встретятся третий раз.
КХЛ. 1/4 финала конференций
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
Голы: Куликов — 1 (Волгин), 1:31 — 0:1. Лукоянов — 1 (Викстранд, Э. Галимов), 6:00 — 1:1. Воронков — 1 (Фисенко, Тихонов), 11:34 — 2:1. Фрэттин — 3 (Ар. Галимов), 12:58 — 3:1. Галиев — 1 (Петров, Фрэттин), 29:36 — 4:1. Азеведо — 1 (Виртанен, Воронков), 33:59 — 5:1Вратари: Билялов — Шарыченков (Барулин, 11:34, Шарыченков, 11:44, Барулин, 33:59)Штраф: 6 — 6Броски: 38 (18+15+5) — 32 (13+6+13)