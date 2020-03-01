«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс», Бучневич забил

В матче регулярного чемпионата НХЛпотерпели домашнее поражение отсо счетом 3:5.

В составе победителей отличились Мэтт Нисканен, Шон Кутюрье, Михаэль Раффль, Дерек Грант и Трэвис Конечны.

Ассист на счету защитника «Флайерз» Ивана Проворова.

За «Рейнджерс» дубль оформил Мика Зибанеджад, еще одна шайба в активе Павла Бучневича. Форвард Артемий Панарин сделал две результативные передачи.

Панарин обновил личный рекорд по очкам. В прошлом сезоне, выступая за «Коламбус», нападающий набрал 87 (28+59) баллов за результативность. В нынешнем сезоне на его счету уже 90 (32+58) очков.

В ночь с 28 на 29 декабря команды встречались между собой в Филадельфии, тот матч также завершился победой «Флайерз» (5:2). Победа стала для «Филадельфии» шестой подряд в чемпионате. Команда занимает 4-е место в Восточной конференции с 83 очками.

«Рейнджерс» с 74 очками находится на 10-й позиции и уступает «Коламбусу», находящемуся в зоне плей-офф, 2 очка.