Кузнецов: Ковальчук — величайший хоккеист

Российский форвардподелился мнением о новичке «столичных» — нападающем, который перешел в столичную команду из «Монреаля».

«Илюха — величайший хоккеист. Он ничего плохого не принесет команде, только положительное. Он всем все доказал. В "Монреале" играет здорово. Я буду рад его видеть. Перед матчем с "Монреалем" мы должны были на ужин сходить, не получилось из-за тяжелого расписания. С ним всегда приятно пообщаться.

Илья — интеллигентнейший человек. Знает много интересных историй. С ним можно просто посидеть, поржать. Несмотря на то, что он намного старше меня, и мы никогда не были близкими друзьями — он всегда встречает меня с широкой улыбкой. Это довольно много значит», — цитирует Кузнецова «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2019/20 Ковальчук провел в регулярном чемпионате 39 матчей и набрал 22 (9+13) очка. 0