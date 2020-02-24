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    Кузнецов: Ковальчук — величайший хоккеист

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    Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился мнением о новичке «столичных» — нападающем Илье Ковальчуке, который перешел в столичную команду из «Монреаля».

    Евгений Кузнецов
    Евгений Кузнецов

    «Илюха — величайший хоккеист. Он ничего плохого не принесет команде, только положительное. Он всем все доказал. В "Монреале" играет здорово. Я буду рад его видеть. Перед матчем с "Монреалем" мы должны были на ужин сходить, не получилось из-за тяжелого расписания. С ним всегда приятно пообщаться.

    Илья — интеллигентнейший человек. Знает много интересных историй. С ним можно просто посидеть, поржать. Несмотря на то, что он намного старше меня, и мы никогда не были близкими друзьями — он всегда встречает меня с широкой улыбкой. Это довольно много значит», — цитирует Кузнецова «Спорт-Экспресс».

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