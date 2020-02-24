ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Зидана переживает спадРешения Зидана только усиливают проблемы «Реала»
  • 07:05
    • «Вашингтон» выменял Ковальчука у «Монреаля»
  • 01:02
    • «Пари Сен-Жермен» и «Бордо» забили семь голов на двоих
  • 00:49
    • «Атлетико» на своем поле победил «Вильярреал»
  • 00:23
    • Харитонов нокаутировал Родригеса на турнире в Минске
  • 23:17
    • Ковальчук может перейти в «Колорадо»
    Все новости спорта

    «Вашингтон» выменял Ковальчука у «Монреаля»

    Хоккей Трансферы НХЛ Монреаль Канадиенс Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на НХЛ
    «Монреаль» обменял российского нападающего Илью Ковальчука в «Вашингтон», сообщает пресс-служба «столичных».

    Илья Ковальчук
    Илья Ковальчук

    Взамен канадский клуб получил право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. При этом «Монреаль» сохранит у себя 50% зарплаты 36-летнего Ковальчука. Российский форвард подписал контракт с «Монреалем» до конца сезона на сумму 700 тысяч долларов 3 января. В 22 матчах за «Канадиенс» он набрал 9 (3+6) очков.

    По ходу нынешнего регулярного чемпионата он разорвал многолетний контракт с «Лос-Анджелесом». Таким образом, это его третья команда за сезон.

    Отметим, что Ковальчук стал пятым российским хоккеистом в составе «Кэпиталз». Напомним, что за «Вашингтон» уже выступают форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.

    В сезоне-2019/20 Ковальчук провел в регулярном чемпионате 39 матчей и набрал 22 (9+13) очка. Всего за карьеру в НХЛ Илья сыграл 919 матчей и заработал 872 (442+430) очка.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Очередной рубеж пройден. Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
  • Вчера в 13:48
    •
  • Прогноз
  • «Адмирал» — «Барыс»
  • 1.66
  • Сегодня в 10:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Ливерпуль» на «Вест Хэме» за мадридское фиаско?
  • «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Айнтрахт» обыграть «Унион»?
  • «Айнтрахт» Ф — «Унион». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Вест Бромвич» прервет удачную выездную серию «Престона»?
  • «Вест Бромвич» — «Престон». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Сельта» покинула зону вылета, Месси разгромил «Эйбар», «Реал» проиграл «Леванте»Обзор матчей 25 тура Примеры 00:510
  • 21:26
    • Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Эвертоном»
  • 20:41
    • «Динамо» в серии буллитов обыграло «Спартак»
  • 20:34
    • Рамос может получить дисквалификацию за критику судей
    Оливье Жиру Футбол АПЛ. «Челси» остался на четвертом месте, «Лестер» уступил «Манчестер Сити», крупная победа «Юнайтед»Обзор матчей 27-го тура английской Премьер-лиги Вчера в 21:300
  • Экспресс дня

  • «Ливерпуль» вновь легко одолеет «Вест Хэм»?
  • 4.79
    •
  • 07:21
    • «Челси» объявил о согласовании пятилетнего контракта с Зиешем
  • 00:07
    • Сульшер сравнил Фернандеша со Скоулзом и Вероном
  • 23:52
    • Фридзон попросил не списывать его со счетов
    Александр Овечкин Хоккей Очередной рубеж пройден. Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛСМИ — о 700-й шайбе Овечкина в НХЛ Вчера в 13:480
  • 20:24
    • «Локомотив» одолел «Авангард» благодаря шайбе Аверина
  • 20:01
    • Россия обыграла Северную Македонию в матче квалификации Евробаскета
  • 19:42
    • «Ак Барс» дома обыграл минское «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Прогноз на матч Адмирал — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Айнтрахт Ф — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.79
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Престон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие