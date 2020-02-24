«Вашингтон» выменял Ковальчука у «Монреаля»

обменял российского нападающего, сообщает пресс-служба «столичных».

Взамен канадский клуб получил право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. При этом «Монреаль» сохранит у себя 50% зарплаты 36-летнего Ковальчука. Российский форвард подписал контракт с «Монреалем» до конца сезона на сумму 700 тысяч долларов 3 января. В 22 матчах за «Канадиенс» он набрал 9 (3+6) очков.

По ходу нынешнего регулярного чемпионата он разорвал многолетний контракт с «Лос-Анджелесом». Таким образом, это его третья команда за сезон.

Отметим, что Ковальчук стал пятым российским хоккеистом в составе «Кэпиталз». Напомним, что за «Вашингтон» уже выступают форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.

В сезоне-2019/20 Ковальчук провел в регулярном чемпионате 39 матчей и набрал 22 (9+13) очка. Всего за карьеру в НХЛ Илья сыграл 919 матчей и заработал 872 (442+430) очка.

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