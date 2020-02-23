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    Очередной рубеж пройден. Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

    СМИ — о 700-й шайбе Овечкина в НХЛ

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    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
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    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ. 34-летний россиянин отличился в матче с «Нью-Джерси» (2:3) в начале третьего периода.

    Россия и Америка в восторге от капитана «Вашингтона»!

    «Случилось то, что все так долго ждали, — Александр Овечкин стал восьмым игроком в истории НХЛ, забросившим 700 шайб! Путь к историческому достижению получился непростым. Капитан "Вашингтона" пару недель двигался к этой вехе на космической скорости, сделав три хет-трика и пару дублей. В начале февраля все уже были готовы праздновать, но Овечкин неожиданно замолчал на пять матчей.

    Ни голов, ни очков, а "Вашингтон" стал проигрывать один матч за другим. Ожидание затягивалось, росло раздражение. Болельщики следовали за "Вашингтоном" на выездной серии, устраивая домашнюю поддержку на всех стадионах. Федеральный телеканал менял сетку трансляций, включая в него каждый матч "столичных", чтобы не пропустить исторический момент. Соперники радовались — это случится не в нашу смену. Конкуренты за звание лучшего снайпера догоняли и вырывались вперед. "Вашингтон" потерял лидерство в турнирной таблице, и за последние две недели его уже догнал "Питтсбург", отыграв отставание в шесть очков.

    За первые два периода с "Нью-Джерси" Овечкин нанес только один бросок, зато в третьем периоде забил важнейший гол, послав шайбу из правого круга впритирку со штангой. Скамейка гостей опустела — все выскочили на лед поздравлять своего капитана, как будто они стали чемпионами. Оказалось, клуб даже заранее получал у лиги разрешение, чтобы отойти от регламента и выпустить всю команду на лед посредине игры. Гора у всех упала с плеч — одно дело сделали, теперь надо вернуться к командным задачам», — написала о достижении Овечкина журналистка «Чемпионата» Елена Кузнецова.

    Овечкин наконец выбил 700

    «"Нью-Джерси" был обречен на то, чтобы стать жертвой. В своем нынешнем виде эта команда безнадежный аутсайдер с посредственной обороной, частенько кидающей собственных вратарей под танки. Голкипер Маккензи Блэквуд талантлив, прогрессирует, но в то, что он сможет помешать Александру Овечкину достигнуть отметки в 700 заброшенных шайб, верилось с трудом. Полевые игроки "Девилз" на этот раз достали из себя все. Капитан "Вашингтона" постоянно находился под специальным контролем, особенно в большинстве.

    Александр Овечкин
    nhl.com

    Долгое время у русского снайпера ничего не получалось. На помощь в третьем периоде пришел Евгений Кузнецов, в падении из-за ворот выложивший шайбу на крюк Овечкину. Тот приложился как надо и через несколько мгновений оказался в окружении партнеров по команде. Они высыпали на лед в полном составе, словно речь шла о победном голе в овертайме кубкового матча. Подъехал даже вратарь Илья Самсонов.

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    Овечкин ненадолго вскинул руки вверх, улыбнулся, засиял. Все было умеренно. Дон Черри бы наверняка поставил такое поведение в пример каждому канадцу», — отметил голевую передачу Кузнецова на капитана «столичных» корреспондент «СЭ» Михаил Зислис.

    У Овечкина — 700 голов в НХЛ! Быстрее забивал только Гретцки

    «Просто вдумайтесь: ни один русский хоккеист не забивал 700 голов в сильнейшей лиге планеты! Мы стали свидетелями невероятного момента. Ощущение от сезона Овечкина только одно — в хоккее происходит что-то невероятно важное. Наверное, похожее чувство испытывали фанаты каждый раз, когда Гретцки обновлял рекорды Горди Хоу и переписывал историю.

    Хоккеисты «Вашингтона»
    nhl.com

    У достижения Овечкина есть очень важная деталь — он добрался до отметки в 700 голов быстрее всех суперснайперов. Ну, почти всех — Гретцки и здесь первый.

    Самое главное: этот сезон еще не закончен, а до Майка Гартнера — каких-то 8 шайб. А если представить, что Овечкин и "Вашингтон" сохранят свой текущий темп хотя бы на 2-3 сезона, то невероятные 894 гола Уэйна Гретцки превращаются во вполне обычную (только для Овечкина) цель», — говорится в материале Sports.

    Овечкин эгоизмом преодолел планку в 700 голов в НХЛ

    «Александр Овечкин сделал это. Когда Ови забросит 700-ю шайбу ждал не только сам россиянин. Пресс-служба "Вашингтона" уже давно заготовила поздравительные картинки, статистики лиги заготовили массу интересных фактов. Овечкин стал восьмым игроком НХЛ, забросившим 700 шайб в лиге и вторым европейцем, преодолевшим эту планку. Яромир Ягр остановился на 766 заброшенных шайбах.

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    • Любопытно, что даже несмотря на застой в последний месяц, Овечкин в определенном показателе обошел Уэйна Гретцки. На 100 шайб с 600-й до 700-й россиянин затратил на 15 матчей меньше.

    И хотя Овечкин размочил свою засуху и пробил планку голов, "Вашингтону" от этого не проще. Две передачи Никиты Гусева в большинстве, и "Вашингтон" проигрывает шестой матч из последних семи. Серии из четырех поражений подряд у "Столичных" в этом сезоне еще не было. Теперь Овечкину нужно гнаться не за личными рекордами, а за командными результатами», — выделил негативные результаты «столичных» несмотря на рекорд Ови автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов.

    Овечкин не забил, а вколотил 700-й гол в НХЛ!

    «Февраль пока получается самым неудачным месяцем для "Кэпиталз". Шесть поражений в девяти матчах, невзрачная игра, голевая засуха Овечкина. Александр с "Монреалем" хоть и забил 699-й гол, но выступил неудачно, как и вся команда. Создается впечатление, что игроки "Вашингтона" находятся не в лучшей физической форме из-за нагрузок при подготовке к плей-офф. Неважно выглядят и вратари.

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    • После нескольких поражений Илья Самсонов не выходил в старте почти две недели и в свой 23-й день рождения наконец-то получил шанс в матче с "Нью-Джерси". Субботняя игра с одним из аутсайдеров — отличная возможность для "столичных" наконец-то уверенно победить, а их капитану — забросить юбилейную шайбу.

    Шикарный пас в падении от Кузнецова и этот сумасшедший по силе бросок. Овечкин даже не забил 700-й гол в своей карьере, а вколотил его. Александр — восьмой игрок в истории НХЛ, который добился такого результата. Еще и сравнял счет в такой важный момент! Лучшего момента, кажется, было и не придумать. Вся команда бросилась поздравлять капитана, как будто только что выиграла Кубок Стэнли», — написала о рекорде Овечкина автор Sport24 Дарья Тубольцева.

    700 друзей Овечкина, или однажды в Нью-Джерси

    «Русский капитан клуба из столицы США в день 40-летия самой оглушительной сенсации в истории мирового хоккея — победы американских студентов на Играх в Лейк-Плэсиде 4:3 над могучей сборной СССР — с подачи американца Дженсена и челябинца Кузнецова забивает юбилейный в НХЛ 700-й гол в ворота канадца Блэквуда. Но побеждает американская команда из Нью-Джерси (3:2), два решающих гола которой организует русский герой Олимпиады в Пхенчхане москвич Гусев!

    Александр Овечкин
    nhl.com

    Как уже подсчитали статистики, именно Овечкин преодолел отрезок от 600-й до 700-й шайбы быстрее всех за всю историю НХЛ за 154 игры. Гораздо более молодому Гретцки, перед которым в эпоху полоумного открытого хоккея неумехи-защитники едва ли не расступались, на этот путь в возрасте 27-29 лет потребовалось 168 матчей.

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    • Вот так бы и дальше. Тем более что Александр по средней результативности даже прибавил по сравнению с предыдущей своей пятилеткой. Если в 2010 — 2015 годах он забивал в среднем 0,57 гола за матч, то в 2015 -2020-м — 0,59. В частности, в нынешнем сезоне даже 0,7 шайбы — 42 в 60 матчах!» — отметил рекордную результативность Ови автор «Советского Спорта» Виталий Славин.

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