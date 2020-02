Очередной рубеж пройден. Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

«Случилось то, что все так долго ждали, — Александр Овечкин стал восьмым игроком в истории НХЛ, забросившим 700 шайб! Путь к историческому достижению получился непростым. Капитан "Вашингтона" пару недель двигался к этой вехе на космической скорости, сделав три хет-трика и пару дублей. В начале февраля все уже были готовы праздновать, но Овечкин неожиданно замолчал на пять матчей.

Ни голов, ни очков, а "Вашингтон" стал проигрывать один матч за другим. Ожидание затягивалось, росло раздражение. Болельщики следовали за "Вашингтоном" на выездной серии, устраивая домашнюю поддержку на всех стадионах. Федеральный телеканал менял сетку трансляций, включая в него каждый матч "столичных", чтобы не пропустить исторический момент. Соперники радовались — это случится не в нашу смену. Конкуренты за звание лучшего снайпера догоняли и вырывались вперед. "Вашингтон" потерял лидерство в турнирной таблице, и за последние две недели его уже догнал "Питтсбург", отыграв отставание в шесть очков.

За первые два периода с "Нью-Джерси" Овечкин нанес только один бросок, зато в третьем периоде забил важнейший гол, послав шайбу из правого круга впритирку со штангой. Скамейка гостей опустела — все выскочили на лед поздравлять своего капитана, как будто они стали чемпионами. Оказалось, клуб даже заранее получал у лиги разрешение, чтобы отойти от регламента и выпустить всю команду на лед посредине игры. Гора у всех упала с плеч — одно дело сделали, теперь надо вернуться к командным задачам», — написала о достижении Овечкина журналистка «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«"Нью-Джерси" был обречен на то, чтобы стать жертвой. В своем нынешнем виде эта команда безнадежный аутсайдер с посредственной обороной, частенько кидающей собственных вратарей под танки. Голкипер Маккензи Блэквуд талантлив, прогрессирует, но в то, что он сможет помешать Александру Овечкину достигнуть отметки в 700 заброшенных шайб, верилось с трудом. Полевые игроки "Девилз" на этот раз достали из себя все. Капитан "Вашингтона" постоянно находился под специальным контролем, особенно в большинстве.

Долгое время у русского снайпера ничего не получалось. На помощь в третьем периоде пришел Евгений Кузнецов, в падении из-за ворот выложивший шайбу на крюк Овечкину. Тот приложился как надо и через несколько мгновений оказался в окружении партнеров по команде. Они высыпали на лед в полном составе, словно речь шла о победном голе в овертайме кубкового матча. Подъехал даже вратарь Илья Самсонов.

Овечкин ненадолго вскинул руки вверх, улыбнулся, засиял. Все было умеренно. Дон Черри бы наверняка поставил такое поведение в пример каждому канадцу», — отметил голевую передачу Кузнецова на капитана «столичных» корреспондент «СЭ» Михаил Зислис.

«Просто вдумайтесь: ни один русский хоккеист не забивал 700 голов в сильнейшей лиге планеты! Мы стали свидетелями невероятного момента. Ощущение от сезона Овечкина только одно — в хоккее происходит что-то невероятно важное. Наверное, похожее чувство испытывали фанаты каждый раз, когда Гретцки обновлял рекорды Горди Хоу и переписывал историю.

У достижения Овечкина есть очень важная деталь — он добрался до отметки в 700 голов быстрее всех суперснайперов. Ну, почти всех — Гретцки и здесь первый.

Самое главное: этот сезон еще не закончен, а до Майка Гартнера — каких-то 8 шайб. А если представить, что Овечкин и "Вашингтон" сохранят свой текущий темп хотя бы на 2-3 сезона, то невероятные 894 гола Уэйна Гретцки превращаются во вполне обычную (только для Овечкина) цель», — говорится в материале Sports.

«Александр Овечкин сделал это. Когда Ови забросит 700-ю шайбу ждал не только сам россиянин. Пресс-служба "Вашингтона" уже давно заготовила поздравительные картинки, статистики лиги заготовили массу интересных фактов. Овечкин стал восьмым игроком НХЛ, забросившим 700 шайб в лиге и вторым европейцем, преодолевшим эту планку. Яромир Ягр остановился на 766 заброшенных шайбах.

Любопытно, что даже несмотря на застой в последний месяц, Овечкин в определенном показателе обошел Уэйна Гретцки. На 100 шайб с 600-й до 700-й россиянин затратил на 15 матчей меньше.

Caps tie the game on Alex Ovechkin's 700th career goal. 2-2

И хотя Овечкин размочил свою засуху и пробил планку голов, "Вашингтону" от этого не проще. Две передачи Никиты Гусева в большинстве, и "Вашингтон" проигрывает шестой матч из последних семи. Серии из четырех поражений подряд у "Столичных" в этом сезоне еще не было. Теперь Овечкину нужно гнаться не за личными рекордами, а за командными результатами», — выделил негативные результаты «столичных» несмотря на рекорд Ови автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов.

«Февраль пока получается самым неудачным месяцем для "Кэпиталз". Шесть поражений в девяти матчах, невзрачная игра, голевая засуха Овечкина. Александр с "Монреалем" хоть и забил 699-й гол, но выступил неудачно, как и вся команда. Создается впечатление, что игроки "Вашингтона" находятся не в лучшей физической форме из-за нагрузок при подготовке к плей-офф. Неважно выглядят и вратари.

После нескольких поражений Илья Самсонов не выходил в старте почти две недели и в свой 23-й день рождения наконец-то получил шанс в матче с "Нью-Джерси". Субботняя игра с одним из аутсайдеров — отличная возможность для "столичных" наконец-то уверенно победить, а их капитану — забросить юбилейную шайбу.

360° of #700vi@Ovi8's 700th @NHL Goal with every call, multiple angles and him mic'd up#ALLCAPS pic.twitter.com/Pbl5Mg7Vmh