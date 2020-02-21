«Вегас» дома переиграл «Тампу»

Это четвертая победа хозяев в НХЛ
«Вегас Голден Найтс»
Это уже четвертая победа «рыцарей» в турнире. Гости до этого выиграли 11 матчей подряд.
«Вегас» набрал 72 очка и занял четвертое место на Западе. «Тампа» вторая в Восточной конференции с 85 баллами.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Тампа-Бэй» — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Голы: Шаттенкирк — 8 (Киллорн, Палат), 7:02 — 0:1. Мартинес — 2 (Икин, Руа), 18:05 — 1:1. Штястны — 17 (Смит, Шмидт), 26:45 — 2:1. Стэмкос — 28 (бол., Хедман, Чирелли), 35:38 — 2:2. Стоун — 21 (Пачоретти, Мартинес), 36:39 — 3:2. Ривз — 7, 40:10 — 4:2. Пачоретти — 28 (бол., Стоун, Теодор), 40:47 — 5:2. Стэмкос — 29 (бол., Кучеров, Хедман), 58:00 — 5:3Штраф: 8 — 8Броски: 33 (11+13+9) — 27 (12+9+6)