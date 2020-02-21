«Вегас» дома переиграл «Тампу»

В рамках регулярного турнира НХЛдома обыгралсо счетом 5:3. Никита Кучеров нанес 3 удара в створ и отдал результативную передачу.

Это уже четвертая победа «рыцарей» в турнире. Гости до этого выиграли 11 матчей подряд.

«Вегас» набрал 72 очка и занял четвертое место на Западе. «Тампа» вторая в Восточной конференции с 85 баллами.