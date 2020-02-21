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    «Барыс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»

    Хоккей КХЛ Барыс Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Казахстанский «Барыс» одержал домашнюю победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    «Барыс»
    «Барыс»

    За казахстанский клуб шайбами отметились Никита Михайлис (29-я минута) и Кертис Волк (46).

    В составе уфимцев результативный бросок на счету Артема Сергеева (7).

    «Барыс» набрал 82 очка и поднялся на второе место в Восточной конференции, обойдя по дополнительным показателям «Авангард». Уфимцы идут на шестой строчке (66).

    В следующем матче команда из Нур-Султана отправится в гости к «Адмиралу», а «Салават» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Сергеев — 2 (мен., Кадейкин, Пашнин), 6:47 — 0:1. Михайлис — 17 (бол., Найт, Дитц), 28:24 — 1:1. Валк — 7 (Орехов, Блэкер), 45:54 — 2:1Вратари: Паскуале — Метсола (59:16)Броски: 19 (8+7+4) — 33 (7+13+13)Штраф: 12 — 8
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