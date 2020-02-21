«Барыс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»

Казахстанскийодержал домашнюю победу над(2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

За казахстанский клуб шайбами отметились Никита Михайлис (29-я минута) и Кертис Волк (46).

В составе уфимцев результативный бросок на счету Артема Сергеева (7).

«Барыс» набрал 82 очка и поднялся на второе место в Восточной конференции, обойдя по дополнительным показателям «Авангард». Уфимцы идут на шестой строчке (66).

В следующем матче команда из Нур-Султана отправится в гости к «Адмиралу», а «Салават» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом».