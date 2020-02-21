«Йокерит» по буллитам победил «Авангард»

Омскийуступил по буллитам финскому(1:2 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время Вячеслав Войнов вывел хозяев вперед на десятой минуте, а на 40-й Давид Скленичка сравнял счет. В серии буллитов победу финнам принес Ахти Оксанен.

«Авангард» набрал 83 очка и вернул себе вторую строчку в Восточной конференции. «Йокерит» идет на третьей позиции на Западе (84).