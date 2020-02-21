«Йокерит» по буллитам победил «Авангард»

В основное время Вячеслав Войнов вывел хозяев вперед на десятой минуте, а на 40-й Давид Скленичка сравнял счет. В серии буллитов победу финнам принес Ахти Оксанен.
«Авангард» набрал 83 очка и вернул себе вторую строчку в Восточной конференции. «Йокерит» идет на третьей позиции на Западе (84).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Войнов — 11 (бол., Клинкхаммер, Андригетто), 10:19 — 1:0. Скленичка — 2 (О`Нилл, Регин), 39:47 — 1:1Победный буллит: ОксаненВратари: Бобков — А. НиемиБроски: 35 (13+9+9+4) — 32 (11+8+11+2)Штраф: 10 — 8