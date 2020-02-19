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    «Трактор» разгромил «Адмирал»

    Хоккей КХЛ Адмирал Трактор Прогнозы на КХЛ
    Челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Адмирал» со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

    «Трактор»
    «Трактор»

    В составе победителей Ярослав Косов оформил дубль, отличившись на 30-й и 48-й минутах. Еще по одной шайбе забросили Егор Фатеев (2-я), Вячеслав Основин (16-я) и Ник Бэйлин (59-я в большинстве).

    Вратарь челябинцев Иван Федотов отразил все 22 броска хоккеистов «Адмирала».

    «Адмирал» потерял шансы на выход в плей-офф. Команда из Владивостока занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 54 очка в 59 матчах.

    Челябинский клуб занимает последнее 12-е место на Востоке, набрав 51 очко в 59 играх.

    22 февраля «Трактор» примет «Сибирь», а «Адмирал» сыграет дома с рижским «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Фатеев — 4 (Тридчиков, Шаров), 1:44 — 1:0. Основин — 10 (Бородкин), 15:13 — 2:0. Косов — 11 (Глинкин, Меньшиков), 29:38 — 3:0. Косов — 12 (Глинкин), 47:08 — 4:0. Бэйлен — 9 (бол., Исаев, Кейлоф), 58:31 — 5:0Вратари: Федотов — КрасоткинБроски: 40 (12+19+9) — 22 (6+11+5)Штраф: 2 — 16
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