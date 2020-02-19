«Трактор» разгромил «Адмирал»

Челябинскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыгралсо счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

В составе победителей Ярослав Косов оформил дубль, отличившись на 30-й и 48-й минутах. Еще по одной шайбе забросили Егор Фатеев (2-я), Вячеслав Основин (16-я) и Ник Бэйлин (59-я в большинстве).

Вратарь челябинцев Иван Федотов отразил все 22 броска хоккеистов «Адмирала».

«Адмирал» потерял шансы на выход в плей-офф. Команда из Владивостока занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 54 очка в 59 матчах.

Челябинский клуб занимает последнее 12-е место на Востоке, набрав 51 очко в 59 играх.

22 февраля «Трактор» примет «Сибирь», а «Адмирал» сыграет дома с рижским «Динамо».