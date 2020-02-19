«Трактор» разгромил «Адмирал»

В составе победителей Ярослав Косов оформил дубль, отличившись на 30-й и 48-й минутах. Еще по одной шайбе забросили Егор Фатеев (2-я), Вячеслав Основин (16-я) и Ник Бэйлин (59-я в большинстве).
Вратарь челябинцев Иван Федотов отразил все 22 броска хоккеистов «Адмирала».
«Адмирал» потерял шансы на выход в плей-офф. Команда из Владивостока занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 54 очка в 59 матчах.
Челябинский клуб занимает последнее 12-е место на Востоке, набрав 51 очко в 59 играх.
22 февраля «Трактор» примет «Сибирь», а «Адмирал» сыграет дома с рижским «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Голы: Фатеев — 4 (Тридчиков, Шаров), 1:44 — 1:0. Основин — 10 (Бородкин), 15:13 — 2:0. Косов — 11 (Глинкин, Меньшиков), 29:38 — 3:0. Косов — 12 (Глинкин), 47:08 — 4:0. Бэйлен — 9 (бол., Исаев, Кейлоф), 58:31 — 5:0Вратари: Федотов — КрасоткинБроски: 40 (12+19+9) — 22 (6+11+5)Штраф: 2 — 16