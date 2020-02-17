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    «Северсталь» одержала выездную победу над «Трактором»

    Хоккей КХЛ Северсталь Трактор Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» на выезде обыграла «Трактор» со счетом 2:4.

    Вторая победа в пяти матчах КХЛ для «Северстали»
    Вторая победа в пяти матчах КХЛ для «Северстали»

    «Северсталь» набрала 52 очка и заняла 10 место в Западной конференции. У «Трактора» 49 очков и последнее место в группе Востока.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)
    Голы: Кулда — 1 (Кинрейд, Кодола), 3:28 — 0:1. Кодола — 6 (Марковин), 17:02 — 0:2. Седлак — 21, 43:30 — 1:2. Гика — 16 (Седлак, Кейлоф), 46:02 — 2:2. Алексеев — 5 (бол., Марковин, Петунин), 56:23 — 2:3. Хлыстов — 3 (бол., п.в.), 59:55 — 2:4Вратари: Галимов (Федотов, 20:00, 59:46 — 59:55) — Подъяпольский (3:07 — 3:28)Штраф: 20 — 8Броски: 22 (8+5+9) — 35 (10+16+9)
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