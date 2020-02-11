Свечников признан первой русской звездой недели в НХЛ

Русскоязычная версия официального сайта НХЛ назвала тройку лучших российских игроков лиги по итогам прошлой недели.

Первой звездой признан нападающий «Каролины» Андрей Свечников. 19-летний форвард в трех матчах недели набрал 5 (2+3) очков. В 55 проведенных матчах сезона россиянин забросил 22 шайбы и отдал 29 передач.

Второй звездой стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который стал лучшим бомбардиром недели среди россиян, набрав шесть (1+5) очков в трех матчах. Форвард «молний» помог клубу продлить победную серию до шести матчей.

Третьей звездой признан вратарь «Тампы» Андрей Василевский, который в трех матчах недели одержал три победы и установил рекорд, продлил серию без поражений в основное время до 18 матчей. 0