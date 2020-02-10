Шестеркин — вторая звезда дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте опубликовал имена лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.

Первой звездой дня признан вратарь «Детройта» Джонатан Бернье. В матче с лидером регулярного чемпионата «Бостоном» он отразил 39 бросков из 40 и помог «красным крыльям» добыть неожиданную победу — 3:1.

Второй звездой признан российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, сделавший 42 сэйва в матче с «Лос-Анджелесом» (4:1). Также ему удалось установить сразу два клубных рекорда.

Тройку лучших замкнул нападающий «Виннипега» Кайл Коннор, который в игре с «Чикаго» (5:2) забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. 0