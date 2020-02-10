Шестеркин установил два клубных рекорда «Рейнджерс»

на своем льду обыграл(4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин, отразив 42 броска из 43, был признан первой звездой матча. Таким образом, ему удалось установить сразу два клубных рекорда.

24-летний российский вратарь стал первым в истории клуба голкипером, отразившим более 40 бросков в двух из шести стартовых матчах. В январе Шестеркин совершил 46 сэйвов в игре с «Нью-Джерси» (6:3).

Кроме того, Шестеркин стал первым вратарем «Рейнджерс», добывшим две победы в стартовых шести матчах за карьеру, сделав при этом 40+ сэйвов. 0