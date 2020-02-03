Кудашов: «Спартак» добавил — мы откатились, стали пятиться

Главный тренер СКАподвел итоги победного матча со «Спартаком» (1:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Мы активно играли первые два периода, создавали моменты. Но реализация хромала. Третий период получился совсем другим.

"Спартак" добавил — мы откатились, стали пятиться. Но у нас подтащил вратарь. Мы довольны сегодняшней игрой и самоотдачей.

Связана ли агрессивная игра СКА с шайбой с приходом Брагина? Мы так играли и до его прихода.

Почему не играл Плотников? Играют те, кто сейчас в составе. Их игра нас утраивает», — отметил Кудашов в интервью «Спорт-Экспрессу». 0