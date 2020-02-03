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    Кудашов: «Спартак» добавил — мы откатились, стали пятиться

    Хоккей СКА Спартак КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итоги победного матча со «Спартаком» (1:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

    Алексей Кудашов
    Алексей Кудашов

    «Мы активно играли первые два периода, создавали моменты. Но реализация хромала. Третий период получился совсем другим.

    "Спартак" добавил — мы откатились, стали пятиться. Но у нас подтащил вратарь. Мы довольны сегодняшней игрой и самоотдачей.

    Связана ли агрессивная игра СКА с шайбой с приходом Брагина? Мы так играли и до его прихода.

    Почему не играл Плотников? Играют те, кто сейчас в составе. Их игра нас утраивает», — отметил Кудашов в интервью «Спорт-Экспрессу». 0

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