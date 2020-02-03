«Каролина» обыграла «Ванкувер», Свечников забил гол

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Элиас Петтерссон, еще один гол забил Андрей Свечников. Российский форвард не смог реализовать буллит в послематчевой серии.
Победный буллит реализовал Джастин Уильямс.
«Ванкувер» проиграл впервые за последние шесть матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Ванкувер» — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Петтерссон — 22 (Танев, Хьюз), 4:25 — 0:1. Нидеррайтер — 7 (Терявяйнен, Гардинер), 21:11 — 1:1. Ахо — 26 (Фегеле, Славин), 25:06 — 2:1. Майерс — 6 (Саттер, Фантенберг), 34:12 — 2:2. Свечников — 20 (Фегеле, Эдмундсон), 45:23 — 3:2. Петтерссон — 23 (Миллер, Фантенберг), 49:06 — 3:3Победный буллит: УильямсВратари: Раймер (59:58 — 60:00) — ДемкоБроски: 32 (9+15+6+2) — 35 (13+14+7+1)Штраф: 8 — 2