НХЛ. Два очка Задорова, передачи Куликова и Ничушкина

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    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 февраля

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    «Виннипег» — «Сент-Луис»
    «Виннипег» — «Сент-Луис»
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    «Детройт» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:1

    «Детройт» на своем льду уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:1 (0:1, 0:0, 0:0). Автором единственного гола на 13-й минуте матча стал Мика Зибанеджад. Голкипер Хенрик Лундквист отразил все 33 броска. Для шведа этот шатаут стал первым в сезоне.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Рейнджерс» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
    Гол: Зибанежад — 20 (бол., Крайдер, Стром), 12:13 — 0:1Вратари: Бернье (58:30) — ЛундквистШтраф: 6-6Броски: 33 (11+11+11) — 31 (6+14+11)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» 12-й, а «Детройт» идет последним.

    «Детройт» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:1

    «Виннипег» — «Сент-Луис» 5:2

    «Виннипег» прервал серию из пяти поражений, обыграв дома «Сент-Луис» — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2). Российский защитник победителей Дмитрий Куликов записал на свой счет передачу, форвард «Блюз» Иван Барбашев очков не набрал.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
    Голы: Рословик — 10 (Нику), 18:44 — 1:0. Рословик — 11 (Куликов, Шайфли), 37:05 — 2:0. Копп — 8 (Рословик, Нику), 39:45 — 3:0. Шенн — 18 (Шворц, Томас), 53:20 — 3:1. О`Райлли — 10 (Сэнфорд, Боумистер), 55:50 — 3:2. Уилер — 16 (п.в., Шайфли, Коннор), 58:29 — 4:2. Лайне — 19 (п.в., Уилер, Элерс), 59:39 — 5:2Вратари: Хеллебайк — Биннингтон (57:51 — 58:29, 58:43 — 59:39)Штраф: 6-6Броски: 33 (12+14+7) — 40 (14+14+12)

    «Виннипег» (56) — десятый на Западе, «Сент-Луис» является лидером этой конференции.

    «Виннипег» — «Сент-Луис» 5:2

    «Торонто» — «Оттава» 2:1 ОТ

    «Торонто» одержал третью победу подряд, обыграв в домашнем матче в овертайме «Оттаву» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). У хозяев забили Джейсон Спецца и Митч Марнер, у гостей отличился Майк Боровицки.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Оттава» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Боровицки — 7 (Демело, Батерсон), 26:08 — 0:1. Спецца — 8 (бол., Сандин, Хаймэн), 30:41 — 1:1. Марнер — 14 (бол., Нюландер, Мэттьюс), 63:54 — 2:1Вратари: Хатчинсон — АндерсонШтраф: 6-6Броски: 36 (10+9+15+2) — 25 (6+11+6+2)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» идет шестым, «Оттава» — 14-я.

    «Торонто» — «Оттава» 2:1 ОТ

    «Филадельфия» — «Колорадо» 6:3

    «Филадельфия» дома победила «Колорадо» со счетом 6:3 (2:0, 1:2, 3:1). В составе «Эвеланш» защитник Никита Задоров набрал 2 (1+1) очка, нападающий Валерий Ничушкин отметился передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Колорадо» — 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
    Голы: Нисканен — 6 (Ворачек, Кутюрье), 13:45 — 1:0. Хэйс — 15 (бол., ван Римсдайк, Конекны), 19:54 — 2:0. Задоров — 3 (Бураковски), 22:01 — 2:1. Фэраби — 6 (Кутюрье, Хегг), 23:05 — 3:1. Рантанен — 16 (бол., Кадри, Ландескуг), 24:16 — 3:2. Фэраби — 7 (Кутюрье), 47:32 — 4:2. Бураковски — 15 (Ничушкин, Задоров), 49:09 — 4:3. Хэйс — 16 (мен.), 56:33 — 5:3. Лотон — 8 (п.в., Нисканен, Хэйс), 59:15 — 6:3Вратари: Лион — Грубауэр (49:05 — 49:09, 54:34 — 55:00, 56:43 — 56:50, 57:08 — 59:15)Штраф: 8-12Броски: 28 (7+14+7) — 31 (11+9+11)

    «Филадельфия» — восьмая на Востоке, «Колорадо» — третий на Западе.

    «Филадельфия» — «Колорадо» 6:3

    «Нью-Джерси» — «Даллас» 2:3 ОТ

    «Нью-Джерси» уступил в овертайме «Далласу» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1). Победу «шерифам» принес Джо Павелски.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Даллас» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Руни — 3 (мен.), 13:09 — 1:0. Дикинсон — 7 (Перри, Джонс), 38:42 — 1:1. Кивиранта — 1 (Олексяк), 45:04 — 1:2. Хишир — 13 (Братт, Сиверсон), 51:53 — 2:2. Павелски — 9 (Янмарк, Линделл), 61:39 — 2:3Вратари: Доминге — БишопШтраф: 4-6Броски: 31 (9+8+13+1) — 31 (9+11+8+3)

    «Нью-Джерси» — 15-й на Востоке, «Даллас» — четвертый на Западе.

    «Нью-Джерси» — «Даллас» 2:3 ОТ

    «Нэшвилл» — «Вегас» 0:3

    «Нэшвилл» в домашнем матче уступил «Вегасу» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2). Марк-Андре Флери третий раз в сезоне сыграл на ноль.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Вегас» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Стивенсон — 10 (Стоун, Пачоретти), 25:14 — 0:1. Руа — 3 (Ривз, Теодор), 51:16 — 0:2. Смит — 21 (п.в., Маршессо), 58:58 — 0:3Вратари: Ринне (55:56 — 56:18, 58:47 — 58:58) — ФлериШтраф: 8-10Броски: 19 (2+6+11) — 39 (14+15+10)

    «Нэшвилл» идет 11-м на Западе, «Вегас» — пятый.

    «Нэшвилл» — «Вегас» 0:3

    «Миннесота» — «Бостон» 1:6

    «Бостон» в гостях разгромил «Миннесоту» со счетом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1). В составе победителей дублем отметился Тори Крюг. Еще по голу забили Брэд Маршан, Давид Пастрняк, Андерс Бьорк и Джейк Дебраск. Автором единственной шайбы «Уайлд» стал Матс Цуккарелло.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Бостон» — 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)
    Голы: Краг (Линдхольм, Крейчи), 12:28 — 0:1; Краг (Маршан, Пастрняк), 24:39 — 0:2; Маршан (Краг, Пастрняк), 25:55 — 0:3; Пастрняк (Крейчи, Дебраск), 35:29 — 0:4; Цуккарелло (Соуси, Стаал), 54:31 — 1:4; Бьорк (Нордстрем), 58:02 — 1:5; Дебраск (Кулман, Краг), 58:33 — 1:6

    «Миннесота» — 12-я на Западе, «Бостон» — второй на Востоке.

    «Миннесота» — «Бостон» 1:6

    «Аризона» — «Чикаго» 2:3 Б

    «Чикаго» нанес «Аризоне» пятое поражение подряд, переиграв «койотов» в серии буллитов — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Чикаго» — 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Саад — 14 (Кейн), 12:08 — 0:1. Саад — 15 (Кейн, Дак), 24:36 — 0:2. Ричардсон — 4 (Седерберг, Голигоски), 28:58 — 1:2. Гарлэнд — 17 (Холл, Димерс), 38:20 — 2:2Победный буллит: ТэйвзВратари: Раанта — КроуфордШтраф: 6-6Броски: 42 (12+13+13+4) — 45 (11+16+14+4)

    «Аризона» — восьмая на Западе, «Чикаго» — девятый.

    «Аризона» — «Чикаго» 2:3 Б

    «Калгари» — «Эдмонтон»

    «Эдмонтон» на выезде разгромил «Калгари» со счетом 8:3 (3:1, 3:2, 2:0).

    «Лос-Анджелес» — «Анахайм»

    «Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»

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