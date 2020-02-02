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    «Адмирал» дома по буллитам переиграл «Салават Юлаев»

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Адмирал Прогнозы на КХЛ
    В поединке регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на своей арене принимал «Салават Юлаев».

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла во Владивостоке, закончилась победой хозяев по буллитам — 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 1:0).

    В составе победителей отличились Шон Лалонд, Константин Глазачев и Никита Коростелев. У гостей забивали Александр Кадейкин, Никита Сошников и Александр Бурмистров.

    «Адмирал» набрал 54 очка и занимает девятое место на Востоке. У «Салавата» 61 очко и шестое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:3 Б (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 1:0)
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