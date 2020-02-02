«Адмирал» дома по буллитам переиграл «Салават Юлаев»

В поединке регулярного чемпионата КХЛна своей арене принимал

Встреча, которая прошла во Владивостоке, закончилась победой хозяев по буллитам — 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 1:0).

В составе победителей отличились Шон Лалонд, Константин Глазачев и Никита Коростелев. У гостей забивали Александр Кадейкин, Никита Сошников и Александр Бурмистров.

«Адмирал» набрал 54 очка и занимает девятое место на Востоке. У «Салавата» 61 очко и шестое место.