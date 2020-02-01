«Локомотив» на своем льду разгромил «Йокерит»

В составе победителей отличились Николай Коваленко (3-я минута), Стефан Да Коста (4, 26), Якуб Накладал (56) и Стаффан Кронвалль (56).
Голкипер «Локомотива» Александр Лазушин отразил 17 бросков и записал на свой счет «четвертый» сухой матч в сезоне.
«Локомотив» набрал 64 очка и расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» с 73 очками занимает на «Западе» четвертое место.
ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл подольский «Витязь» со счетом 5:4 (0:2, 4:2, 1:0).
В составе победителей дубль оформил Никита Точицкий, забросив шайбы на 27-й и 37-й минутах. Еще по разу отличились Андрей Алтырбармакян (21-я в большинстве) и Дмитрия Архипов (40-я), а автором победного гола стал Мальте Стремвалль (43-я в большинстве).
В составе «Витязя» две шайбы на счету Александра Семина (16-я и 25-я минуты). На 12-й минуте отличился Куинтон Хауден, а на 28-й Йоонас Няттинен реализовал большинство.
«Сочи» сократил отставание от «Витязя» в борьбе за восьмое место в Западной конференции. Обе команды провели по 54 матча. У «Витязя» 58 очков, а у сочинцев — 52.