«Локомотив» на своем льду разгромил «Йокерит»

Ярославскийобыграл финский(5:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Николай Коваленко (3-я минута), Стефан Да Коста (4, 26), Якуб Накладал (56) и Стаффан Кронвалль (56).

Голкипер «Локомотива» Александр Лазушин отразил 17 бросков и записал на свой счет «четвертый» сухой матч в сезоне.

«Локомотив» набрал 64 очка и расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» с 73 очками занимает на «Западе» четвертое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) Голы: Коваленко — 9, 2:06 — 1:0. Да Коста — 12 (Ткачев), 3:30 — 2:0. Да Коста — 13 (бол., Рафиков, Алексеев), 25:35 — 3:0. Накладал — 6 (бол., Ткачев, Ландер), 55:21 — 4:0. Крунвалль — 1 (бол., Каюмов, Алексеев), 55:43 — 5:0Вратари: Лазушин — КалниньшБроски: 26 (9+6+11) — 17 (5+3+9)Штраф: 10 — 31

ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл подольский «Витязь» со счетом 5:4 (0:2, 4:2, 1:0).

В составе победителей дубль оформил Никита Точицкий, забросив шайбы на 27-й и 37-й минутах. Еще по разу отличились Андрей Алтырбармакян (21-я в большинстве) и Дмитрия Архипов (40-я), а автором победного гола стал Мальте Стремвалль (43-я в большинстве).

В составе «Витязя» две шайбы на счету Александра Семина (16-я и 25-я минуты). На 12-й минуте отличился Куинтон Хауден, а на 28-й Йоонас Няттинен реализовал большинство.

«Сочи» сократил отставание от «Витязя» в борьбе за восьмое место в Западной конференции. Обе команды провели по 54 матча. У «Витязя» 58 очков, а у сочинцев — 52.