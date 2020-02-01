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    «Локомотив» на своем льду разгромил «Йокерит»

    Хоккей КХЛ Локомотив Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» обыграл финский «Йокерит» (5:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    В составе победителей отличились Николай Коваленко (3-я минута), Стефан Да Коста (4, 26), Якуб Накладал (56) и Стаффан Кронвалль (56).

    Голкипер «Локомотива» Александр Лазушин отразил 17 бросков и записал на свой счет «четвертый» сухой матч в сезоне.

    «Локомотив» набрал 64 очка и расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» с 73 очками занимает на «Западе» четвертое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Коваленко — 9, 2:06 — 1:0. Да Коста — 12 (Ткачев), 3:30 — 2:0. Да Коста — 13 (бол., Рафиков, Алексеев), 25:35 — 3:0. Накладал — 6 (бол., Ткачев, Ландер), 55:21 — 4:0. Крунвалль — 1 (бол., Каюмов, Алексеев), 55:43 — 5:0Вратари: Лазушин — КалниньшБроски: 26 (9+6+11) — 17 (5+3+9)Штраф: 10 — 31

    ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл подольский «Витязь» со счетом 5:4 (0:2, 4:2, 1:0).

    В составе победителей дубль оформил Никита Точицкий, забросив шайбы на 27-й и 37-й минутах. Еще по разу отличились Андрей Алтырбармакян (21-я в большинстве) и Дмитрия Архипов (40-я), а автором победного гола стал Мальте Стремвалль (43-я в большинстве).

    В составе «Витязя» две шайбы на счету Александра Семина (16-я и 25-я минуты). На 12-й минуте отличился Куинтон Хауден, а на 28-й Йоонас Няттинен реализовал большинство.

    «Сочи» сократил отставание от «Витязя» в борьбе за восьмое место в Западной конференции. Обе команды провели по 54 матча. У «Витязя» 58 очков, а у сочинцев — 52.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Витязь» (Подольск) — 5:4 (0:2, 4:2, 1:0)
    Голы: Хауден — 11 (Семин), 11:56 — 0:1. Семин — 13 (Макеев), 15:07 — 0:2. Алтыбармакян — 6 (бол., Рундблад, Стремвалль), 20:54 — 1:2. Семин — 14 (Хауден), 24:35 — 1:3. Точицкий — 8 (Рундблад), 26:03 — 2:3. Няттинен — 8 (бол., Евсеенков, Макеев), 27:01 — 2:4. Точицкий — 9 (Мосалев), 36:32 — 3:4. Архипов — 4, 39:57 — 4:4. Стремвалль — 19 (бол., Шмелев, Алтыбармакян), 42:16 — 5:4Вратари: Налимов — Ежов (58:06)Броски: 28 (4+13+11) — 35 (10+10+15)Штраф: 4 — 8
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