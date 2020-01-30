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    «Металлург» в овертайме уступил «Йокериту»

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» потерпел домашнее поражение от финского «Йокерита» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург»
    «Металлург»

    В составе победителей отличились Тему Эронен, Саку Мяеналанен и Никлас Йенсен, сделавший дубль.

    За хозяев шайбы забросили Брэндон Козун, Денис Паршин и Сергей Мозякин.

    Финский клуб набрал 73 очка и занимает третье место на Западе. У «Магнитки» 56 очков и восьмое место на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:4 ОТ (0:2, 3:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Эронен — 3 (Норман, Савинайнен), 6:17 — 0:1. Мяеналанен — 2 (Савинайнен, Норман), 15:50 — 0:2. Козун — 7 (Дронов, Рожков), 24:19 — 1:2. Паршин — 10 (Дронов, Локтионов), 34:49 — 2:2. Мозякин — 13, 38:19 — 3:2. Йенсен — 12 (О`Нилл, Лехтонен), 57:47 — 3:3. Йенсен — 13 (Савинайнен), 60:46 — 3:4Вратари: Кошечкин (Демченко, 20:00) — Калниньш (57:19 — 57:47)Броски: 33 (6+14+13+0) — 22 (6+9+6+1)Штраф: 4 — 31
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