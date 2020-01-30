«Металлург» в овертайме уступил «Йокериту»

Магнитогорскийпотерпел домашнее поражение от финского(3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Тему Эронен, Саку Мяеналанен и Никлас Йенсен, сделавший дубль.

За хозяев шайбы забросили Брэндон Козун, Денис Паршин и Сергей Мозякин.

Финский клуб набрал 73 очка и занимает третье место на Западе. У «Магнитки» 56 очков и восьмое место на Востоке.