Биннингтон выиграл конкурс вратарей, Василевский — второй

В Сент-Луисе в рамках звездного уик-энда НХЛ прошло традиционное «Мастер шоу», состоящее из нескольких конкурсов.

В конкурсе вратарей победу одержал Джордан Биннингтон из «Сент-Луиса», отразивший десять бросков подряд.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал вторым. На его счету девять сэйвов подряд.

Конкурс вратарей

Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал стал победителем конкурса на скорость. Его результат — 13,175 секунды.

Конкурс на скорость

Защитник «Каролины» Джейкоб Славин стал победителем конкурса бросков на точность. Он поразил пять мишеней быстрее всех — за 9,505 секунды.

Конкурс на точность

Защитник «Монреаля» Ши Уэбер — победитель конкурса на самый сильный бросок. Его результат — 106,5 миль в час.

Конкурс на самый сильный бросок

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн стал победителем конкурса бросков. Он набрал 24 очка в состязании, которое проводилось впервые.