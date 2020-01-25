Биннингтон выиграл конкурс вратарей, Василевский — второй

Андрей Василевский
globallookpress.com
В конкурсе вратарей победу одержал Джордан Биннингтон из «Сент-Луиса», отразивший десять бросков подряд.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал вторым. На его счету девять сэйвов подряд.
Конкурс вратарей
Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал стал победителем конкурса на скорость. Его результат — 13,175 секунды.
Конкурс на скорость
Защитник «Каролины» Джейкоб Славин стал победителем конкурса бросков на точность. Он поразил пять мишеней быстрее всех — за 9,505 секунды.
Конкурс на точность
Защитник «Монреаля» Ши Уэбер — победитель конкурса на самый сильный бросок. Его результат — 106,5 миль в час.
Конкурс на самый сильный бросок
Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн стал победителем конкурса бросков. Он набрал 24 очка в состязании, которое проводилось впервые.
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Конкурс бросков