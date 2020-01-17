НХЛ. Хет-трик Овечкина, голы Дадонова, Ковальчука и Ничушкина

«Флорида» — «Лос-Анджелес» — 4:3

Для «Пантерз» это третья победа кряду, а для «Кингз» — третье поражение подряд.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой. Вратарь Сергей Бобровский участия во встрече не принимал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (1:0, 1:0, 2:3) Голы: Дадонов — 20 (бол., Юбердо, Барков), 6:04 — 1:0. Ватрано — 11 (Тонинато, Хоффман), 23:06 — 2:0. Матесон — 6 (бол., Экблад), 44:55 — 3:0. Бойл — 6, 47:06 — 4:0. Иафалло — 10 (Даути, Копитар), 51:42 — 4:1. Кемпе — 11 (бол., Копитар, Тоффоли), 55:08 — 4:2. Копитар — 17 (бол., Прохоркин, Браун), 57:20 — 4:3Вратари: Дридгер (Монтембо, 10:05) — Кэмпбелл (57:36 — 58:14, 58:54)Штраф: 8 — 6Броски: 26 (9+8+9) — 30 (9+7+14)

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 5:2

«Кэпиталз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик. Голкипер Илья Самсонов отразил 32 из 34 бросков по своим воротам.

Благодаря хет-трику в матче Овечкин добрался до отметки в 31 гол в этом сезоне и стал третьим снайпером НХЛ, уступая только форвардам «Бостона» Давиду Пастрняку (36) и Остону Мэттьюсу (34). Также Овечкин стал вторым в истории НХЛ хоккеистом, забившим 30 голов в своих первых 15 сезонах в лиге, и формил свой 25-й хет-трик в НХЛ, второй — в этом чемпионате. Помимо этого игра с «Нью-Джерси» стала 140-й для Овечкина, в которой он забивал два или более гола.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Голы: Овечкин — 29 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 15:17 — 1:0. Овечкин — 30 (Бэкстрем), 19:08 — 2:0. Хагелин — 2 (Эллер, Паник), 20:16 — 3:0. Симмондс — 5 (Хишир, Батчер), 21:08 — 3:1. Коулман — 19 (мен., Зэйджак), 43:34 — 3:2. Врана — 21, 46:42 — 4:2. Овечкин — 31 (Уилсон, Карлсон), 55:42 — 5:2Вратари: Самсонов — Доминге (Шнайдер, 20:00)Штраф: 8 — 10Броски: 38 (15+15+8) — 34 (9+13+12)

«Филадельфия» — «Монреаль» — 1:4

Дублем в составе победителей отметился российский нападающий Илья Ковальчук.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Монреаль» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Голы: Фэраби — 4 (Питлик, Буннамэн), 18:47 — 1:0. Татар — 17 (Дано, Чиаро), 19:05 — 1:1. Ковальчук — 5 (бол., Казинс, Уэбер), 22:08 — 1:2. Лехконен — 11 (Дано, Татар), 22:19 — 1:3. Ковальчук — 6 (Дано, Татар), 51:13 — 1:4Вратари: Лион — ПрайсШтраф: 11 — 23Броски: 41 (12+19+10) — 40 (13+10+17)

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 2:3

В составе победителей голевой передачей отметился Артемий Панарин.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов сделал 25 сэйвов, а Александр Георгиев из «Рейнджерс» — 38.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Рейнджерс» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) Голы: Бэйли — 10 (Джонстон, Кюнхакль), 19:09 — 1:0. Зибанежад — 18 (бол.), 32:46 — 1:1. Дианджело — 12, 44:16 — 1:2. Бовилье — 12 (Пулок, Нельсон), 52:40 — 2:2. Крайдер — 16 (бол., Зибанежад, Панарин), 59:35 — 2:3Вратари: Варламов (59:49) — ГеоргиевШтраф: 12 — 12Броски: 40 (22+5+13) — 28 (6+12+10)

«Оттава» — «Вегас» — 2:4

Российский нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников отметился голом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Вегас» — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2) Голы: Штястны — 13 (Стоун, Шмидт), 0:34 — 0:1. Стоун — 17 (Пачоретти, Штястны), 38:55 — 0:2. Стивенсон — 9 (мен.), 45:50 — 0:3. Наместников — 9 (Тирни, К. Браун), 46:50 — 1:3. Ривз — 6 (Каррье), 49:23 — 1:4. К. Браун — 9 (бол., Уайт, Шабо), 52:30 — 2:4Вратари: Андерсон (57:39) — ФлериШтраф: 2 — 8Броски: 35 (10+9+16) — 43 (17+19+7)

«Миннесота» — «Тампа-Бэй» — 3:2

Оба гола в составе проигравшей команды на счету российского нападающего Никиты Кучерова.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Тампа-Бэй» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) Голы: Паризе — 17 (бол., Стаал, Сперджен), 14:17 — 1:0. Кучеров — 19 (Сергачев, Палат), 27:42 — 1:1. Эрикссон Эк — 4 (Канин, Фолиньо), 32:32 — 2:1. Сутер — 7 (Гринуэй), 34:43 — 3:1. Кучеров — 20 (бол., Стэмкос, Чирелли), 49:32 — 3:2Вратари: Стэлок — Макэлхинни (58:13 — 59:15, 59:40)Штраф: 4 — 8Броски: 23 (8+11+4) — 20 (5+7+8)

«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 4:0

Победную шайбу забросил Валерий Ничушкин. Владислав Каменев отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Сан-Хосе» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Голы: Ничушкин — 8 (Бураковски), 0:45 — 1:0. Макар — 10 (Кадри), 19:57 — 2:0. Грэйвс — 7 (Каменев), 29:59 — 3:0. Колверт — 12 (мен., Белльмар), 32:42 — 4:0Вратари: Грубауэр — ДжонсШтраф: 18 — 20Броски: 38 (13+18+7) — 27 (8+11+8)

Другие результаты:

«Коламбус» — «Каролина» — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

«Торонто» — «Калгари» — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

«Бостон» — «Питтсбург» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

«Нэшвилл» — «Анахайм» — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

«Даллас» — «Баффало» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

«Ванкувер» — «Аризона» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) 0