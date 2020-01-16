«Амур» — «Сибирь»: счет матча 1:2 Б, обзор голов

нанесла поражениев выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

«Сибирь» вышла вперед на 11-й минуте благодаря голу Данила Романцева. «Амур» ответил точным броском Кирилла Рассказова на 40-й минуте.

Решающий буллит в послематчевой серии нанес Микаэль Руохомаа.

Для новосибирской команды это пятая победа подряд. Хабаровский клуб проиграл последние семь встреч.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Романцев — 7 (бол., Руохомаа, Чесалин), 11:26 — 0:1. Рассказов — 5 (Г. Зогорна, Файзуллин), 39:08 — 1:1Победный буллит: РуохомааВратари: Аликин — СятериШтраф: 8 — 6Броски: 23 (8+9+5+1) — 37 (13+12+10+2)

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает пятое место (57 очков), а «Амур» — 11-е (44 очка). 0