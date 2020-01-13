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    КХЛ назвала лучших 17 игровой недели

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    КХЛ на официальном сайте определила лучших игроков 17 недели чемпионата в четырех номинациях.

    КХЛ назвала лучших 17 игровой недели
    КХЛ назвала лучших 17 игровой недели

    Лучшим вратарем признан Юлиус Гудачек из «Спартака». Словацкий голкипер отразил 97,74 процента бросков при коэффициенте надежности 0,96.

    Лучшим защитником стал Сами Леписто из «Йокерита». В четырех матчей недели финн набрал пять (2+3) очков.

    Лучшим нападающим признан Никлас Енсен («Йокерит»), вместе с командой одержавший победы в трех из четырех матчей недели и набравший в них восемь (5+3) очков.

    Лучшим новичком признан нападающий Артем Аносов из минского «Динамо», отметившийся голевыми передачами в обоих матчах недели. Набранные очки стали первыми в КХЛ для 20-летнего белорусского игрока. 0

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