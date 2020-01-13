КХЛ назвала лучших 17 игровой недели

КХЛ на официальном сайте определила лучших игроков 17 недели чемпионата в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Юлиус Гудачек из «Спартака». Словацкий голкипер отразил 97,74 процента бросков при коэффициенте надежности 0,96.

Лучшим защитником стал Сами Леписто из «Йокерита». В четырех матчей недели финн набрал пять (2+3) очков.

Лучшим нападающим признан Никлас Енсен («Йокерит»), вместе с командой одержавший победы в трех из четырех матчей недели и набравший в них восемь (5+3) очков.

Лучшим новичком признан нападающий Артем Аносов из минского «Динамо», отметившийся голевыми передачами в обоих матчах недели. Набранные очки стали первыми в КХЛ для 20-летнего белорусского игрока. 0