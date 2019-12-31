Российские хоккеистки вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира

Сборная России
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В составе российской команды отличились Кристина Глухарёва, Вероника Коржакова, Кристи Шашкина и Вита Понятовская.
Голкипер Анна Алпатова надежно сыграла в воротах сборной России, записав на свой счет «сухой» матч..
1 января россиянки сыграют в полуфинале турнира против сборной США.
МЧМ-2020. 1/4 финала
Россия — Швеция — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: 1:0 Глухарёва (Кириченко) 6:29, 2:0 Коржакова (Лучникова, Шашкина) 18:25, 3:0 Шашкина (Лучникова, Петина) 40:33, 4:0 Понятовская (Шашкина, Коржакова) 42:47Вратари: Алпатова — БоманБроски: 17 — 5