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    Российские хоккеистки вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Швеции
    Женская сборная России обыграла команду Швеции (4:0) в четвертьфинальном матче на молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Сборная России
    Сборная России

    В составе российской команды отличились Кристина Глухарёва, Вероника Коржакова, Кристи Шашкина и Вита Понятовская.

    Голкипер Анна Алпатова надежно сыграла в воротах сборной России, записав на свой счет «сухой» матч..

    1 января россиянки сыграют в полуфинале турнира против сборной США.

    МЧМ-2020. 1/4 финала
    Россия — Швеция — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
    Голы: 1:0 Глухарёва (Кириченко) 6:29, 2:0 Коржакова (Лучникова, Шашкина) 18:25, 3:0 Шашкина (Лучникова, Петина) 40:33, 4:0 Понятовская (Шашкина, Коржакова) 42:47Вратари: Алпатова — БоманБроски: 17 — 5
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