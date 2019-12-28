НХЛ. Три очка Панарина, две передачи Прохоркина, седьмая подряд победа «Сент-Луиса»

В Национальной хоккейной лиге прошел большой игровой день.

«Баффало» — «Бостон» 0:3

«Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Бостону» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Дубль у победителей оформил Патрис Бержерон, а Брэд Маршанд оформил ассистентский хет-трик.

Голкипер Ярослав Галак в третий раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 26 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Бостон» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Бержерон — 16 (бол., Пастрняк, Маршан), 19:38 — 0:1. Бержерон — 17 (Маршан, Пастрняк), 38:26 — 0:2. Карло — 4 (п.в., Койл, Маршан), 58:06 — 0:3Вратари: Улльмарк (56:42 — 58:06) — ГалакШтраф: 10 — 6Броски: 26 (11+5+10) — 25 (8+12+5)

В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает второе место (55 очков), а «Баффало» — 11-е (41 очко).

«Баффало» — «Бостон» 0:3

«Вашингтон» — «Коламбус» 2:1 ОТ

«Вашингтон» при поддержке родных трибун в овертайме обыграл «Коламбус» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

Победный гол себе в актив записал Ти Джей Оши. На счету россиян Александра Овечкина и Евгения Кузнецова по результативной передаче.

Российский голкипер столичной команды Илья Самсонов отразил 27 бросков из 28.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Коламбус» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) Голы: Лиля — 1 (Нэш, Макиннис), 29:17 — 0:1. Хагелин — 1 (Паник, Кузнецов), 46:13 — 1:1. Оши — 15 (бол., Бэкстрем, Овечкин), 63:13 — 2:1Вратари: Самсонов — КорписалоШтраф: 11 — 17Броски: 36 (8+13+11+4) — 28 (9+8+11+0)

«Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции (59 очков), а «Коламбус» — десятое (41 очко).

«Вашингтон» — «Коламбус» 2:1 ОТ

«Нью-Джерси» — «Торонто» 4:5 ОТ

«Нью-Джерси» у себя дома в овертайме потерпел поражение от «Торонто» — 4:5 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 0:1).

В составе хозяев отличился Никита Гусев, также на его счету показатель полезности «-1» и 3 броска в створ.

У гостей Илья Михеев отметился голом и 4 бросками в створ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Торонто» — 4:5 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 0:1) Голы: Хишир — 7 (Братт, Палмиери), 4:33 — 1:0. Хаймэн — 9 (бол., Райлли, Спецца), 16:56 — 1:1. Михеев — 8 (Таварес, Нюландер), 17:15 — 1:2. Гусев — 6 (бол., Хишир, Ватанен), 21:42 — 2:2. Капанен — 9 (Керфут, Таварес), 25:16 — 2:3. Палмиери — 15 (Хишир, Братт), 27:01 — 3:3. Братт — 7 (Палмиери), 30:11 — 4:3. Таварес — 15 (бол., Нюландер, Бэрри), 48:15 — 4:4. Нюландер — 15, 62:38 — 4:5Вратари: Блэквуд — ХатчинсонШтраф: 10 — 8Броски: 28 (9+14+5+0) — 37 (19+9+5+4)

В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Джерси» занимает 15-е место (30 очков), а «Торонто» — седьмое (46 очков).

«Нью-Джерси» — «Торонто» 4:5 ОТ

«Рейнджерс» — «Каролина» 5:3

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Калгари» — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1).

Первой звездой встречи признан Артемий Панарин, записавший себе в актив 3 (1+2) очка.

Также в составе победителей дубль оформил Мика Зибанежад.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Каролина» — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) Голы: Валлмарк — 7 (Терявяйнен), 5:15 — 0:1. Зибанежад — 13 (бол., Крайдер, Дианджело), 16:31 — 1:1. Крайдер — 11 (Зибанежад), 21:27 — 2:1. Панарин — 21 (Хитил, Труба), 27:29 — 3:1. Зибанежад — 14 (бол., Дианджело, Панарин), 33:14 — 4:1. Песке — 4 (Валлмарк, Макгинн), 37:11 — 4:2. Ахо — 22 (Нидеррайтер, Эдмундсон), 41:40 — 4:3. Стром — 8 (Панарин, Труба), 53:49 — 5:3Вратари: Лундквист — Раймер (57:48)Штраф: 10 — 8Броски: 24 (9+10+5) — 42 (15+13+14)

«Рейнджерс» — 13-е в Восточной конференции (40 очков), «Каролина» — шестая (46 очков).

«Рейнджерс» — «Каролина» 5:3

«Виннипег» — «Сент-Луис» 4:5 ОТ

«Виннипег» на своей площадке в овертайме уступил «Сент-Луису» — 4:5 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 0:1).

Для «блюзменов» эта победа стала седьмой подряд в регулярном чемпионате.

Дубль у победителей оформил Тайлер Бозак. Ассистентский хет-трик на свой счет записал Джейден Шворц.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 0:1) Голы: Фольк — 3 (Шворц, Шенн), 1:10 — 0:1. Бурк — 2 (Эпплтон, Лаури), 19:14 — 1:1. Пьетранджело — 10 (Шенн, Шворц), 25:30 — 1:2. Коннор — 16 (Болье, Лайне), 29:37 — 2:2. Бозак — 6 (бол., Шворц, Перрон), 36:08 — 2:3. Коннор — 17 (бол., Шайфли, Пионк), 43:12 — 3:3. Бозак — 7 (Томас, Пьетранджело), 45:10 — 3:4. Уилер — 11 (Элерс, Лайне), 58:46 — 4:4. Перрон — 16, 63:14 — 4:5Вратари: Хеллебайк (57:46 — 58:46) — БиннингтонШтраф: 6 — 8Броски: 29 (12+7+10+0) — 35 (5+15+10+5)

«Сент-Луис» возглавляет Западную конференцию (56 очков), «Виннипег» идет пятым (45 очков).

«Виннипег» — «Сент-Луис» 4:5 ОТ

«Колорадо» — «Миннесота» 4:6

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата проиграл «Миннесоте» — 4:6 (2:2, 1:1, 1:3).

Дубль в составе «лавин» оформил Мэтт Колверт. На счету Валерия Ничушкина результативная передача и силовой прием.

У «дикарей» по две передачи сделали Зак Паризе и Кевин Фиала.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Миннесота» — 4:6 (2:2, 1:1, 1:3) Голы: Соуси — 5 (Гринуэй, Фиала), 5:33 — 0:1. Стаал — 15 (Фиала, Паризе), 9:22 — 0:2. Колверт — 9 (Коул, Белльмар), 18:24 — 1:2. Ландескуг — 9, 19:10 — 2:2. Хант — 7 (бол., Дамба, Канин), 31:18 — 2:3. Маккиннон — 22 (Макар, Рантанен), 39:12 — 3:3. Колверт — 10 (Белльмар, Ничушкин), 41:33 — 4:3. Цуккарелло — 10 (Бродин, Паризе), 50:41 — 4:4. Раск — 4, 51:58 — 4:5. Сутер — 5 (п.в., Эрикссон Эк), 58:48 — 4:6Вратари: Францоуз (58:18 — 58:48, 59:00) — ДубникШтраф: 16 — 6Броски: 44 (15+14+15) — 33 (13+11+9)

«Колорадо» занимает второе место в Западной конференции (49 очков), а «Миннесота» — девятое (43 очка).

«Колорадо» — «Миннесота» 4:6

«Нэшвилл» — «Питтсбург» 2:5

«Питтсбург» в выездном матче нанес поражение от «Нэшвилла» – 5:2 (3:1, 2:0, 0:1).

Для хозяев эта победа стала пятой в шести последних встречах регулярного чемпионата.

На счету российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина результативная передача и 8 минут штрафа.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Питтсбург» — 2:5 (1:3, 0:2, 1:0) Голы: Симон — 3 (Риикола, Руведел), 2:17 — 0:1. Смит — 6 (Экхольм), 4:30 — 1:1. Гальченюк — 3 (Петтерссон, Марино), 14:16 — 1:2. Блюгерс — 5 (Астон-Ризе, Танев), 14:50 — 1:3. Раст — 14 (Гюнтцель, Малкин), 24:38 — 1:4. Риикола — 1 (Кахун, Маккэн), 38:04 — 1:5. Арвидссон — 8 (Йоси, Гримальди), 49:18 — 2:5Вратари: Ринне (Сарос, 14:50, 56:27 — 58:30, 58:51 — 59:36) — ДжерриШтраф: 18 — 10Броски: 32 (10+13+9) — 25 (7+9+9)

«Питтсбург» занимает четвертое место в Восточной конференции (48 очков), «Нэшвилл» — десятый на Западе (42 очка).

«Нэшвилл» — «Питтсбург» 2:5

«Чикаго» — «Айлендерс» 5:2

«Чикаго» дома обыграл «Айлендерс» — 5:2 (3:1, 0:0, 2:1).

Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 17 бросков из 19 после того, как заменил Тобиаса Грайсса в середине первого периода.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Айлендерс» — 5:2 (3:1, 0:0, 2:1) Голы: Джонстон — 3 (Бэйли, Ледди), 5:50 — 0:1. Джилберт — 1 (Стром, Кит), 7:34 — 1:1. Кубалик — 11 (Кейн), 9:46 — 2:1. Дебринкэт — 9 (Стром, Кит), 11:56 — 3:1. Тэйвз — 9, 40:50 — 4:1. Хаймор — 1 (Кемпф), 43:03 — 5:1. Сизикас — 6 (мен., Кюнхакль, Пелеч), 56:32 — 5:2Вратари: Ленер — Грайсс (Варламов, 11:56)Штраф: 14 — 18Броски: 30 (13+8+9) — 40 (14+16+10)

«Чикаго» занимает 12-е место в Западной конференции (38 очков), «Айлендерс» расположились на третьей строчке на Востоке (49 очков).

«Чикаго» — «Айлендерс» 5:2

«Эдмонтон» — «Калгари» 1:5

«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Калгари» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1).

В составе победителей 3 (1+2) очка на свой счет записал форвард Эндрю Манджапане.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Калгари» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1) Голы: Манджапане — 8 (Линдхольм), 0:11 — 0:1. Ткачак — 15 (Манджапане), 11:39 — 0:2. Макдэвид — 22 (Нерс), 14:26 — 1:2. Монахэн — 12 (Годро, Броди), 21:08 — 1:3. Линдхольм — 16 (Манджапане, Броди), 36:54 — 1:4. Баклунд — 5 (мен., Фролик, Джиордано), 40:57 — 1:5Вратари: Коскинен (Смит, 36:54) — РиттихШтраф: 2 — 4Броски: 29 (10+10+9) — 31 (11+14+6)

В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает восьмое место (44 очка), а «Калгари» — шестое (45 очков).

«Анахайм» — «Вегас» 4:3

«Анахайм» выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата со счетом 4:3 (0:0, 3:1, 1:2).

В составе победителей отличились Адам Хенрик, Кэм Фаулер, Макс Комтуа и Дэвин Шор.

У гостей точными бросками отметились Джонатан Маршессо и Нэйт Шмидт, оформивший дубль.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Вегас» — 4:3 (0:0, 3:1, 1:2) Голы: Маршессо — 13 (Карлссон, Смит), 24:55 — 0:1. Хенрик — 12 (бол., Сильверберг, Фаулер), 29:00 — 1:1. Фаулер — 8 (бол., Стил, Шор), 30:23 — 2:1. Комтуа — 4 (Ларссон, Лундстрем), 30:37 — 3:1. Шор — 2 (Рауни), 49:46 — 4:1. Шмидт — 3 (Стоун), 58:08 — 4:2. Шмидт — 4 (Стоун, Пачоретти), 59:54 — 4:3Вратари: Гибсон — Суббан (58:50)Штраф: 8 — 10Броски: 18 (4+9+5) — 29 (8+9+12)

«Анахайм» занимает 11-е место на Западе (36 очков), у «Вегаса» четвертое место (46 очков).

«Анахайм» — «Вегас» 4:3

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» 2:3 ОТ

«Лос-Анджелес» прервал серию из трех поражений подряд, одолев в гостях «Сан-Хосе» — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0).

Одним из главных героев встречи стал чешский нападающий гостей Мартин Фрк, оформивший дубль в основное время.

Победную для «королей» шайбу в овертайме забросил Джефф Картер. Николай Прохоркин отметился двумя результативными передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1) Голы: Э. Карлссон — 4 (Марло, Торнтон), 26:16 — 1:0. Торнтон — 1 (Шимек, Марло), 31:39 — 2:0. Фрк — 1 (Прохоркин, Картер), 41:30 — 2:1. Фрк — 2 (Картер, Прохоркин), 58:36 — 2:2. Картер — 12 (Иафалло), 61:31 — 2:3Вратари: Делл — Кэмпбелл (58:32 — 58:36)Штраф: 2 — 2Броски: 24 (8+11+4+1) — 38 (10+11+15+2)

В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» занимает 15-е место (35 очков), а «Лос-Анджелес» — 14-е (36 очков).