Ковальчук может перейти в «Вашингтон»

Нападающийвходит в сферу интересов, сообщает The Fourth Period.

36-летний Ковальчук в настоящее время является неограниченно свободным агентом. Ранее он расторг контракт с «Лос-Анджелес Кингз», за который выступал с начала предыдущего сезона.

Несколько клубов НХЛ («Бостон», «Питтсбург», «Калгари» и «Айлендерс») проявили интерес к Ковальчук после того, как он стал свободным агентом. Сообщается, что ветеран может найти новое место в работы в ближайшие дни.

«Вашингтон» может включить Ковальчука в составе при условии, что тот согласится на минимальную зарплату в 700 тыс. долларов.

В 17 матчах нынешнего сезона Илья забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. 0