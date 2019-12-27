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    Ковальчук может перейти в «Вашингтон»

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий Илья Ковальчук входит в сферу интересов «Вашингтон Кэпиталз», сообщает The Fourth Period.

    Илья Ковальчук
    Илья Ковальчук

    36-летний Ковальчук в настоящее время является неограниченно свободным агентом. Ранее он расторг контракт с «Лос-Анджелес Кингз», за который выступал с начала предыдущего сезона.

    Несколько клубов НХЛ («Бостон», «Питтсбург», «Калгари» и «Айлендерс») проявили интерес к Ковальчук после того, как он стал свободным агентом. Сообщается, что ветеран может найти новое место в работы в ближайшие дни.

    «Вашингтон» может включить Ковальчука в составе при условии, что тот согласится на минимальную зарплату в 700 тыс. долларов.

    В 17 матчах нынешнего сезона Илья забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. 0

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